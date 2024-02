Wir wissen, dass du manchmal mit uns in Kontakt treten musst oder Dinge wie unsere juristische Adresse wissen möchtest. Dafür gibt es diese Seite.

Unser Hauptsitz befindet sich in der Schweiz, und obwohl es am einfachsten ist, uns per E-Mail zu kontaktieren, kannst du uns auch an diese Adresse schreiben:

Doodle AG

Werdstrasse 21

8021 Zürich

Schweiz

Für alle Anfragen, Rückmeldungen oder Einwände kannst du uns gerne eine E-Mail schicken.

Aus rechtlichen Gründen sind wir in der Schweiz registriert und unterliegen dem dortigen Recht.

Neben Zürich haben wir auch Büros in Berlin - Deutschland, Belgrad - Serbien und Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

Doodle ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TX Group (ebenfalls mit Sitz in Zürich, Schweiz).

Unser Verwaltungsrat besteht aus diesen Personen:

Samuel Hügli

Olivier Rihs

Daniel Mönch

Renato Profico ist unser derzeitiger Chief Executive Officer (CEO).