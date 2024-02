In einer größeren Gruppe ist es oft schwierig, gemeinsame Termine zu finden oder auch demokratische Entscheidungen zu treffen. Eine Abstimmung per Telefon oder Email ist nicht nur aufwendig, sondern auch zeitintensiv. Doodle ist ein Online-Umfrage-Tool, mit dem Sie kostenlos schnell und unkompliziert einfache Umfragen starten können und somit alle Ihre Kollegen, Freunde und Bekannten unter einen Hut bekommen. Ob Sie Termine koordinieren, Aufgaben verteilen oder sich über das nächste Reiseziel abstimmen möchten – mit dem Doodle Umfragetool ist dies alles möglich.

Mit nur wenigen Schritten zur Online-Umfrage

Die Vorteile des Doodle Umfrage-Tools: Es ist schnell, einfach, effizient und vor allem kostenlos. Suchen Sie innerhalb einer Gruppe aus einer Anzahl von verschiedenen Möglichkeiten eine, die allen passt? Oder wollen Sie kurzfristig die Bereitschaft Ihrer Freunde abfragen, Ihnen beim nächsten Umzug zu helfen? Mit dem Online-Umfrage-Tool Doodle gelingt Ihnen das in nur wenigen Schritten. Sie benötigen lediglich eine E-Mail-Adresse und schon kann es losgehen – ganz ohne Registrierung.

Als erstes geben Sie ein, ob es sich bei Ihrer Umfrage um eine Terminfindung oder eine Auswahl-Frage handelt. Dann bestimmen Sie den Titel der Umfrage, fügen optional den Ort der Veranstaltung hinzu und beschreiben kurz Ihr Anliegen. Als nächstes tragen Sie die möglichen Optionen ein, die bei der Umfrage zur Auswahl stehen, oder wählen die möglichen Termine. Anschließend können Sie angeben, ob Ihnen ein einfaches Ja/Nein-Prinzip als Antwort-Möglichkeit genügt oder ob es etwas differenzierter sein soll. Im letzten Schritt können Sie ihr E-Mail-Adressbuch mit Doodle koordinieren, sodass die Umfrage automatisch an Ihre Kontakte verschickt wird. Oder Sie geben manuell die Adressen ein, an die die Befragung gehen soll. Alternativ können Sie den Link zur Abstimmung auch über Ihr E-Mail Postfach an ausgewählte Kontakte versenden. Schon haben Sie Ihre erste Umfrage mit dem Tool fertiggestellt. Als Administrator der Umfrage erhalten Sie bei jedem neuen Eintrag eine E-Mail und sind so jederzeit über den aktuellen Stand informiert.