Wer eine Möglichkeit zur Umfrage für die Homepage sucht, dem bietet Doodle gleich mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, welches Ziel Sie mit dem Umfrage-Tool für die Homepage verfolgen, haben Sie mit Doodle drei Pakete zur Auswahl, die allen Ansprüchen gerecht werden. Ganz gleich, ob Sie freiberuflich tätig sind und ein verlässliches Werkzeug zur Verwaltung Ihrer Kundentermine suchen oder ob Sie als Administrator den Überblick über viele Einzelumfragen in Ihrem Unternehmen behalten müssen – in den Paketen von Doodle ist für jeden etwas dabei.

Das Solo-Paket für den einzelnen Premium-Benutzer

Das Solo-Paket von Doodle bietet professionellen Usern wie Geschäftsleuten, freiberuflich Tätigen oder kleinen Gewerbetreibenden ein nützliches Tool zur Durchführung von Umfragen für ihre Website. Zwar gibt es mittlerweile einige Umfrage-Websites, aber mit Doodle bekommen Sie ein professionelles und preiswertes Gesamtpaket für den anspruchsvollen Alltagseinsatz. Damit die Umfrage für Ihre Homepage professionell aussieht, gibt es die Möglichkeit der individuellen Gestaltung beziehungsweise des Brandings. Sie können das Doodle-Design Ihrem Corporate Design anpassen und so für Ihre Umfragen-Website eine größere Verbindlichkeit unter Ihren Mitarbeitern oder Kunden stiften. Mit der praktischen Kalenderanbindung können Termin-Anfragen in der Ansicht aller gängigen Kalender (iCal, Outlook, Google Calendar, Lotus, Yahoo und Live) dargestellt und verwaltet werden. Mit den Effizienzfunktionen von Doodle lassen sich außerdem verbindliche Anmeldungen für festgelegte Termine und Umfragen von den Teilnehmern anfordern. Für die Anzahl Ihrer Umfragen gibt es keine Begrenzung und Sie können alle Funktionen auch von Ihrem Mobiltelefon aus nutzen. Das Solo-Paket ist zudem werbefrei.

Das Business-Paket für bis zu 1.000 Nutzer

Für größere Unternehmen bietet Doodle das Business-Paket an, mit bis zu 1.000 Mitarbeiter Umfragen erstellen und bearbeiten können. Zentraler Bestandteil dieses Paketes ist dabei die eigene Firmen-URL, die eine leichte Erreichbarkeit Ihrer Umfrage-Homepage ermöglicht. Dort haben Sie als Administrator eine bequeme Übersicht und schalten neue Benutzer für Doodle-Umfragen frei oder nehmen Kontakt mit Ihnen auf. Für den sicheren Austausch sensibler Unternehmensinformation, die Umfragen für die Homepage oft beinhalten, wird Ihre Kommunikation über Doodle durchgehend mit dem Verschlüsselungsprotokoll SSL vor Fremdzugriff geschützt.

Das Enterprise-Paket für mehr als 1.000 Nutzer

Das Enterprise-Paket umfasst alle Funktionen und Leistungen des Business-Pakets, geht aber darüber hinaus. Das Enterprise-Paket bietet großen Organisationen die Möglichkeit, die Umfragefunktionen ihrer Doodle Umfragen-Website von mehr als 1.000 Mitarbeitern bedienen zu lassen. Außerdem erhalten Sie von Doodle eine Schulung Ihrer Mitarbeiter sowie telefonischen Support. So können sich alle Mitarbeiter optimal mit den Doodle-Funktionen vertraut machen und die Effizienz in Ihrer Organisation oder in Ihrem Unternehmen erheblich steigern. Fordern Sie einfach ein Angebot an – wir erstellen Ihnen gerne ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Service-Paket!