In Beruf oder Studium und sogar im Privatleben müssen ständig Termine koordiniert, Treffen organisiert und Umfragen erstellt werden. Sei es der Teamleiter, der zum Meeting ruft, der Student, der für seine Semesterarbeit eine empirische Untersuchung durchführen muss, oder der große Freundeskreis, der sich wieder einmal zum gemeinsamen Beisammensein zusammenfinden möchte – sie alle profitieren von einem unkomplizierten Online-Voting, mit dem sie sich abstimmen oder die nötigen Informationen einholen können. Doodle bietet Ihnen genau diese Möglichkeit. In wenigen, leicht verständlichen Schritten erstellen Sie Ihr Voting und lassen eine von Ihnen definierte Personengruppe abstimmen. Dazu benötigt es keine Registrierung und es entstehen Ihnen keine Kosten. Lediglich Ihre E-Mail-Adresse muss zwecks Kommunikation mit dem Tool angegeben werden. So werden Sie über jede Aktivität sogleich informiert und können die Entwicklung Ihres Online-Votings genau mitverfolgen. Wie das im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie hier.

Terminkoordination oder Umfrage bei Doodle erstellen

Als Voting Website bietet Doodle Ihnen die Möglichkeit, einfach und kostenlos Ihre Termine zu koordinieren oder eine Umfrage zu erstellen. Erstellen Sie doch gleich hier Ihren ersten Termin.