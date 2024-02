Wenn die Kinder mit ihren Freunden zum Fußball spielen gefahren werden müssen, der Termin für den nächsten Elternabend diskutiert wird und ein Wochenende mit Freunden zu planen ist, dann kann das durchaus Zeit und Nerven kosten. Sich mit mehreren Personen auf einen gemeinsamen Termin zu einigen, ist gerade für Familien nicht leicht. Laut der AOK-Familienstudie 2014 stehen viele Eltern im Alltag unter hohem Zeitdruck und haben oft Mühe, zeitliche Freiräume zu schaffen. Mit dem praktischen Online-Terminplaner von Doodle, der sowohl am heimischen PC als auch mobil mit der App einfach bedient werden kann, erleichtern sich Eltern die Organisation ihres täglichen Lebens. Statt gemeinsame Termine in ewig hin und her gehenden E-Mails und in Telefonaten zu diskutieren, erstellen sie einfach eine einmalige Terminumfrage, verschicken diese an alle Beteiligten und lassen demokratisch über den passenden Termin abstimmen. So gewinnen sie wertvolle Zeit und verbringen mehr entspannte Quality-Time mit der Familie.

Doch nicht nur die Terminumfrage ist mit Doodle möglich. Sie organisieren gemeinsam mit anderen Eltern einen Kuchenbasar in der Schule oder planen das Sommerfest in der Kita? Dann nutzen Sie die praktische App für die Organisation. Wer bringt was mit? Wer backt welchen Kuchen? Und wer muss wann an welchem Stand sein? Mit Doodle lassen sich Umfragen jeder Art einfach und effizient durchführen – ohne langes Hin und Her können alle Beteiligten nachvollziehbar und demokratisch eine Wahl treffen. Ob Sie Doodle zu Hause an Ihrem Rechner nutzen oder sich für die Organisation eine App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen: Die Bedienung des Online-Terminplaners erfolgt einfach, kostenlos und ganz ohne Registrierung.

Wie nutze ich die Doodle App für die Organisation meines Alltags?

Terminvereinbarungen, Umfragen, Abstimmungen und alle anderen Doodle-Aktivitäten organisieren Sie ganz bequem unterwegs von Ihrem Mobiltelefon aus – entweder über die mobile Web-Applikation oder über die Zeitmanagement-App „Doodle: easy scheduling“, die Sie kostenlos im App-Store Ihres Vertrauens herunterladen können. Die mobile Bedienung erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Bedienung am Rechner. Sie möchten schnell und einfach einen passendenden Termin für das Sommerfest in Ihrer Kita ermitteln? So geht’s: