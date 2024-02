Sie gelangen zu einer Kalender-Übersicht, in die Sie bequem per Mausklick die Termine eintragen, über die Sie online abstimmen lassen möchten. Das Tool listet die gewählten Zeiten links neben dem Kalenderblatt auf. Um den Zeitraum zu definieren, ziehen Sie das Terminfenster an seinem unteren Rand in die Länge. Sie können das Fenster per Drag & Drop aber auch gänzlich in einen anderen Tag verschieben.

Löschen Sie gewählte Zeitfenster im Termintool entweder direkt in der Kalenderansicht oder über das Mülleimer-Symbol am Rand. Über die Pfeile im Tabellenkopf springen Sie von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche.

Wahlmöglichkeiten als Freitext eingeben