Im Jahr 2000 umfasste das Internet noch 17 Millionen Webseiten, im Jahr 2013 waren es bereits mehr als 670 Millionen. Der explosionsartige Zuwachs verdankt sich nicht zuletzt privaten Internet-Usern, die inzwischen kostenlos bzw. gegen geringe Gebühr eigene Webseiten einrichten können. Ein beliebtes Tool vieler User sind inzwischen auch HTML Umfrage Scripts. Ob zum privaten Meinungsabgleich oder zum professionellen Einsatz in Unternehmen: Umfrage Scripts bieten gegenüber traditionellen Meinungserhebungen per Telefon, Umfragebogen oder direktem Kontakt Vorteile, die man nicht lange erklären muss. Kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr kann man mit ihnen bei minimalem zeitlichen Aufwand unbegrenzt große Gruppen befragen und sofort die Ergebnisse auswerten. Zumindest wenn man sich bei seinem Umfrage Script auf Doodle verlässt!

Doodle: private und geschäftliche Nutzung

Wer eine HTML Umfrage erstellen will, dem bieten sich bei Doodle Möglichkeiten, die über die einfache Terminfindung für den Wochenendausflug unter Vereinskollegen hinausgehen. Mit dem Private-Paket etwa können Sie das HTML Umfrage Script von Doodle unter anderem in Ihren Google-Kalender oder in Microsoft Outlook integrieren und automatische Erinnerungen an Teilnehmer der Befragung versenden. Was besonders nützlich bei größeren Gruppen ist: Sie können sehen, wer sich noch nicht an Ihrer Umfrage beteiligt hat. Gerade wenn es sich um einen wichtigen Meinungsabgleich in der Firma handelt, können Sie mit der Doodle HTML Umfrage verbindliche Angaben von Ihren Adressaten verlangen. Eine durchgehende SSL-Verschlüsselung sichert vertrauliche Informationen vor dem Zugriff Dritter, außerdem ist das Paket werbefrei.

Für größere Unternehmen bietet Doodle das Business-Paket an. Es beinhaltet zusätzliche Umfrage Script-Features und ist auf die Benutzung von bis zu 1000 Personen ausgelegt. Ein Administrator kann User einfach mit ihrer E-Mail-Adresse oder -Domain für eigene Umfragen freischalten und über die Nutzerverwaltung den Aktivitätsstatus einsehen und verwalten.