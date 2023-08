The best ways to celebrate St. Patrick's Day in Atlanta

Patrick's Day er en fejring af alt irsk. Mange byer har deres egen unikke måde at fejre dagen på, og Atlanta, Georgia, er ingen undtagelse. Uanset om du er fra byen eller bare er på besøg, er der masser af måder at opleve St. Patrick's Day på den sydlige måde.

Fra traditionel irsk mad til grønfarvede drinks og livlig musik - Atlanta har det hele, når det gælder festligheder på St. Paraden og festivalen i Buckhead til de populære pubber og barer i centrum - du kan finde noget at lave, uanset hvilken del af byen du befinder dig i. Her er nogle af de bedste måder at fejre og planlægge St. Patrick's Day på i Atlanta.

Patrick's Day-paraden i Atlanta

Patrick's Day Parade i Atlanta er en af de største og bedste i landet og tiltrækker enorme menneskemængder hvert år. Paraden starter ved middagstid på Peachtree Street og fortsætter ned ad 5th Street til Woodruff Park, hvor der er masser af grøn øl på hanerne.

Paraden har hundredvis af vogne og deltagere, herunder banker, skoler, samfundsorganisationer, marchorkestre, irske dansegrupper, militærgrupper og mange flere. Paraden kulminerer med St. Patrick's Day Festival med live-underholdning og en række sælgere.

For at få mest muligt ud af din St. Patrick's Day i Atlanta skal du tage noget grønt på og komme i god tid - paraden starter ved middagstid, og menneskemængden plejer at være enorm.

Fado Irish Pub

Hvis du vil fejre St. Patrick's Day med stil, så tag til Fado Irish Pub. Denne pub er det perfekte sted at nyde traditionel irsk mad og drikke samt levende musik og underholdning.

Hvis du ikke kan komme til Fado's, er en anden pub Meehan's Public House. Denne hyggelige bar tilbyder et stort udvalg af traditionelle irske retter og drikkevarer samt levende musik og underholdning hele dagen. Nyd en pint Guinness eller fish and chips, mens du indsnuser den livlige atmosfære.

Shamrock: En St. Patrick's Day-festival

Uanset hvad dine planer er for St. Patrick's Day, kan du ikke gå galt i byen ved at tilbringe i det mindste noget af ferien på Shamrock: A St. Patrick's Day Festival. Det er en af de bedste måder at fejre dagen på, og den byder altid på en bred vifte af sjove aktiviteter for folk i alle aldre.

Husk at tage over til Centennial Olympic Park til Shamrock Concert Series. I løbet af eftermiddagen og aftenen kan du nyde levende musik fra nogle af Atlantas bedste lokale bands. Der er også masser af mad og drikke at købe, så du kan holde festen i gang hele natten.

For børnene er der masser af sjov i dette familievenlige område. Fra spil til oppustelige hoppeborge, ansigtsmaling og meget mere. Og du kan endda deltage i traditionel Ceilidh-dans.

Tag noget grønt på, tag en maske på, og ryst din kløver! Festlighederne i parken byder på levende musik, DJ's, narrestreger og meget mere - og på madfronten kan du finde stegte østers, kyllingetender og alligatorkurve. Mums.

De bedste steder at spise og drikke på St. Patrick's Day i Atlanta

Atlanta er kendt for sin mad, og St Paddy's Day er ingen undtagelse. Her er et par af de bedste steder at prøve den 17. marts.

Irish Bred Pub: Denne pub er et godt sted til traditionel irsk mad og drikke. De serverer oksekød og kål, shepherd's pie og Guinness hele dagen.

Tin Lizzy's Cantina: Tin Lizzy's serverer grønne margaritas hele dagen. Hvis du leder efter en festlig måde at fejre på, er dette stedet for dig.

Paddy O'Neill's: Paddy O'Neill's har altid en fantastisk atmosfære, og deres irske nachos er den perfekte snack til at ledsage dine drinks.

McGill's Pub: McGill's er det perfekte sted til en traditionel fejring af St. Patrick's Day. Deres irske retter og drinks er en fantastisk måde at tilbringe dagen på.

Atlanta Børnemuseum

Children's Museum of Atlanta er et godt sted at lære børnene om deres irske arv. På St Parick's Day holder de en særlig historietime med irske folkeeventyr, giver dem mulighed for at grave efter deres egne nisserigdomme og eksperimentere ved at lave deres egne regnbuer. For ikke at nævne muligheden for at lære at danse den irske jig eller lave keltisk knudekunst. Det er sjovt for børn i alle aldre.

Atlanta's St. Patrick's 5K

Det årlige Atlanta St. Patrick's 5K afholdes før paraden. Der vil være en fest efter løbet i parken med levende musik, mad og drikke.

Uanset om du konkurrerer om at vinde eller bare er ude på en afslappet spadseretur, er det en god måde at holde sig i form og have en sjov St Paddy's Day.