Nemt brug af Doodle spørgeskema

Skal du lave et simpelt og hurtigt spørgeskema kan det nemt gøres med Doodle. Doodle giver dig mulighed nemt, at lave et online spørgeskema, som du kan sende til modtagerne via e-mail. Søger du feedback på et event, din hjemmeside, dit produkt eller noget helt fjerde, så kan du nemt oprette et spørgeskema med Doodle, som giver din ønsket målgruppe en mulighed for, at komme med feedback, der kan gavne dig på længere sigt.

At lave spørgeskemaer på Doodle er rigtig nemt og kan være utrolig hjælpsomt. En af fordelene ved at bruge Doodle er, at programmet har flere forskellige funktioner og er utrolig nemt at arbejde med, det vil sige, at brugerne blot skal lære ét program at kende, for at være i stand til at udføre flere opgaver. Ydermere bliver det også lettere for modtagerne at svarer på diverse spørgeskemaer, eftersom de blot skal lære ét program for, at svarer på spørgeskemaer, online undersøgelser eller event planlægning. Du slipper for at bruge flere forskellige programmer, hvilket koster både tid og penge, fordi du kan med Doodle blot bruge ét program til en lang række forskellige opgaver.

Så nemt er det at lav et spørgeskema online

Det er overraskende let at sætte et spørgeskema op, du kan gøre det i fire lette skridt. De fire skridt involverer, at sætte spørgeskemaet op, vælge de forskellige svar funktioner og sende spørgeskemaet ud online.

Skridt 1

Til at starte med, skal du beskrive hvad du ønsker dit spørgeskema skal handle om, det er vigtigt at modtagerne har en klar forståelse af hvad spørgeskemaet omhandler. Jo mere præcis du er i beskrivelsen, jo bedre feedback modtager du.

Skridt 2

Her bestemmer du, hvilke svarmuligheder respondenterne har. Det er meget vigtigt, at du overvejer hvilke forskellige svarmuligheder, der skal være tilgængelige, det er vigtigt at give muligheder der giver dig godt og brugbart feedback. Når du laver et online spørgeskema er det vitalt, at modtagerne har mulighed for at give dig så hjælpsomt feedback som muligt.

Skridt 3

Du har nu mulighed for at tilføje forskellige indstillinger, der kan gøre dit spørgeskema perfekt tilpasset til den information, som du leder efter. Alt efter hvilken slags spørgeskema og hvad information du ønsker, kan du tilføje forskellige funktioner, såsom antal stemmer en valgmulighed skal have, før den betragtes som relevant. Når du laver dine spørgeskemaer online på Doodle, har du mulighed for at lave et spørgeskema, der passe lige netop til dig og din målgruppe.

Skridt 4

Til sidst når du har færdiggjort dit spørgeskema, mangler du kun at sende den ud til deltagerne. Du kan vælge selv at sende spørgeskemaet ud, eller lade Doodle gør det nemt og hurtigt. Ønsker du at Doodle skal gøre det, skal du blot indsætte mailadresserne ind i feltet. Før at du sender mailene, har du mulighed for at redigere i mailen, for at sikre at mailen indeholder præcis det information du ønsker.

Online spørgeskema der er lige til

Det tager blot fire små skridt med Doodle og så kan du oprette et spørgeskema gratis, som du nemt kan sende ud til de ønskede modtagere.