At finde den ideelle forretningspartner er som at finde den sidste puslespilsbrik. Den fuldender billedet, og uden den ser det hele bare lidt ufærdigt ud.

Du har fået ideen og taget de første skridt til at gøre den til virkelighed, men da din viden mangler på nogle områder, ved du, at et partnerskab med den rette person kan hjælpe dig med at tage forretningsdrømmen til næste niveau.

Den rigtige medstifter kan bidrage med supplerende færdigheder, dele din vision og hjælpe dig med at navigere i iværksætteriets op- og nedture. Men hvordan finder du det perfekte match? Lad os undersøge nogle praktiske tips og strategier til at finde den ideelle forretningspartner.

Vid, hvad du har brug for

Først og fremmest er kommunikation nøglen. Du ønsker at finde en person, der deler dine værdier, mål og kommunikationsstil.

Det ultimative mål er at finde en person, der har den samme drivkraft og passion som dig, en person, der kan falde i god jord med dig og kan kommunikere effektivt. Tillid og åben kommunikation er afgørende.

Du skal heller ikke lede efter en person, der kan gøre præcis de samme ting som dig. Du ønsker komplementære færdigheder.

Din forretningspartner bør bidrage med ekspertise, som udfylder de huller, du ikke har.

Hvis du er en teknisk person, så find en forretningsmand. Hvis du er kreativ, skal du finde en person, der kan håndtere økonomien. Hvis du har komplementære kompetencer, kan du dække alle baser og træffe mere velinformerede beslutninger.

Find det, du har brug for

Du ved, hvad der vil hjælpe din virksomhed videre, men hvordan finder du den person?

Netværk og onlinefællesskaber kan være et godt udgangspunkt. Deltag i branchearrangementer og få kontakt med andre iværksættere.

Brug LinkedIn og andre onlineplatforme til at finde ligesindede personer og indlede en samtale. Du ved aldrig, hvem du måske kan skemalægge et møde med, og hvilke muligheder der kan komme ud af det.

Lad være med at kaste dig ud i det

Når du har fundet en potentiel partner, er det vigtigt, at du tager dig tid til at lære vedkommende at kende og vurdere, om I passer godt sammen. Tænk på det lidt ligesom markedsundersøgelser.

Arbejd på et lille projekt sammen, deltag i et arrangement eller en workshop eller tag en afslappet kaffesnak.

Du bør tænke, hvis det er som dating. Lad være med at skynde dig, tag dig tid og lær hinanden at kende, før du kaster dig ud i det.

Men hvad sker der, når der opstår konflikter? Konfliktløsning er en vigtig færdighed for ethvert forretningspartnerskab. Sæt klare grænser, vær villig til at indgå kompromiser og lyt til hinandens synspunkter. I kan hver især finde på ting, som den anden ikke finder på.

Endelig er det vigtigt at have en fælles vision. Du ønsker en person, der er lige så passioneret omkring din idé som du er.

Din medstifter skal dele dine langsigtede mål og være engageret i at føre projektet til ende. Med andre ord skal du finde en person, der er med på den lange bane og ikke kun på en hurtig gevinst.

Det vil kræve en masse tid og kræfter at finde den ideelle forretningspartner, men det kan være en afgørende faktor for din startup.