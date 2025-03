1.1 Anvendelsesområde

Vilkårene i FERPA og COPPA Privacy Notice (herefter "FCPN") og Privacy Notice for Children for Users of Doodle regulerer brugen af tjenesterne fra Doodle AG ("Doodle") og alle transaktioner i forbindelse hermed, som tilbydes online via www.doodle.com eller www.doodle.ch eller andre topdomæner som en del af en software-as-a-service-løsning, hvor FERPA og COPPA-overholdelse er påkrævet.

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, før du bruger tjenesterne, da din brug af tjenesterne, åbning af en konto eller din bestilling af abonnement, alt efter hvad der kommer først, skal fortolkes som din accept af vilkårene i FCPN. Din accept af FCPN skal fortolkes som din aftale om at være bundet af vilkårene i FCPN med hensyn til din adgang til og brug af tjenesterne. Ingen andre vilkår eller betingelser skal have nogen kraft eller virkning, medmindre andet specifikt er aftalt af Doodle skriftligt og behørigt udført af en autoriseret medarbejder hos Doodle.

1.2 Definitioner

Udtryk med stort begyndelsesbogstav, som ikke er defineret i de øvrige bestemmelser i disse FCPN, skal have følgende definitioner.

Tjenester: betyder de tjenester, der udføres af Doodle ved hjælp af Doodle-softwaren og andre applikationer, som Doodle måtte finde passende fra tid til anden for at gøre det muligt for brugere hurtigt og effektivt at planlægge aftaler og give arrangøren fuld kontrol over planlægningen og den nødvendige udsættelse af en aftale, som kan bruges gratis i basisversionen og i avancerede versioner mod et gebyr ved at abonnere på Doodle Premium (som defineret nedenfor) i henhold til disse FCPN.

Bruger: Bruger betyder enhver person eller enhed, der bruger tjenesterne, enten med eller uden at oprette en konto hos Doodle, som en møde- eller eventarrangør, der er ansvarlig for at sende en møde- eller eventinvitation (også "arrangør", "kunde"), og som skal være bundet af disse FCPN, de supplerende dokumenter og politikker og abonnementsbekræftelsen.

Inviteret: Inviteret (og "Inviterede") betyder enhver person eller enhed, der bruger tjenesterne enten med eller uden at oprette en konto hos Doodle som deltager som svar på en invitation sendt af en bruger af tjenesterne, og som skal være bundet af disse FCPN, de supplerende dokumenter og politikker og abonnementsbekræftelsen. For at undgå tvivl skal enkeltpersoner eller enheder, der bruger tjenesterne uden et betalt abonnement eller en konto (f.eks. som gæst ved hjælp af en invitation), betragtes som en bruger i forbindelse med disse FCPN.

Integrationer: betyder tredjepartsapplikationer, som brugere kan integrere i deres Doodle-konto for at bruge tjenesternes yderligere funktioner såsom linkplanlægning med kalendere, der specifikt anvendes. En opdateret oversigt over integrationerne kan findes her: Integrationer, som kan ændres ensidigt af Doodle fra tid til anden.

Konto: betyder den konto, der oprettes af en bruger og/eller Doodle for at gøre det muligt for en bruger at få adgang til og bruge tjenesterne; oprettelsen af en sådan konto kræver følgende oplysninger eller sådanne yderligere oplysninger, som Doodle kan bestemme fra tid til anden: fornavn, efternavn, e-mailadresse og for Doodle Premium, postadresse og, hvor det er relevant, firmanavnet.