Dit perfekte spørgeskema med Doodle

Alene det at træffe en beslutning kan spilde en masse tid, hvis vi ikke ved, hvordan vi skal organisere os.

Hvis vi er nødt til at stole på flere personer for at beslutte noget, kan den tid, der bruges på denne handling, stige eksponentielt og få os til at miste timer. Derfor kan du med Doodles online spørgeskemaer bruge dem som et værktøj til at spare tid og gøre processen lettere. Som Doodle-bruger kan du nemt organisere dine events, møder og andre sociale begivenheder med blot et par klik. Det er gratis at vælge "Opret spørgeskema", og så har du snart dit online spørgeskema klar til at besvare dine spørgsmål.

Sådan opretter du en online quiz

Når du har valgt knappen "Opret spørgeskema", skal du følge den enkle proces, som Doodles spørgeskemasoftware guider dig igennem. Vælg en titel, så de personer, du vil invitere, kender konteksten. Dernæst skal du indsætte stedet for din begivenhed. Den følgende beskrivelsesboks vil sikre, at du giver alle de nødvendige oplysninger om det pågældende emne til dem, du vil invitere i slutningen af processen. Til sidst skal du udfylde feltet med dit navn og din e-mailadresse, så du kan modtage resultaterne af dit spørgeskema.

Når du har indsat disse grundlæggende oplysninger, kan du fortsætte med at vælge de datoer eller oplysninger, du vil spørge om i dit nye online spørgeskema. Husk, at du kan vælge så mange datoer eller muligheder, som du ønsker, så sandsynligheden for succes for din handling vil være sikret. Med et par enkle trin vil du få de oplysninger, du har brug for at vide.

Endelig er det tid til at invitere de mennesker, der vil besvare dit spørgeskema. Indsæt deres e-mailadresser, og Doodle vil automatisk invitere dem. Du kan også sende det direkte link til dit spørgeskema via de elektroniske midler, du vælger: e-mail, sociale netværk eller elektroniske beskeder.

Vælg Doodle med sine online spørgeskemaer

Nu, hvor du har alle oplysningerne lige ved hånden, skal du ikke lade tvivlen bygge sig op i dit hoved. Få hjælp med Doodles spørgeskemasoftware og vind tid og kvalitet i dit arbejde. Uanset om dette arbejde foregår i et personligt eller professionelt miljø, vil du komme foran.