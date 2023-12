Fejring af en hovedstadsjul i Washington DC

Når højtiden sætter ind, forvandles Washington DC til et vinterlandskab med en unik blanding af historisk charme og festlig stemning.

Hvis du overvejer et julebesøg i nationens hovedstad, kan du godt glæde dig.

Her er din guide til at opleve magien i Christmas in Washington DC.

Mødes på få minutter Find hurtigt og nemt tid til familie, venner og kolleger

National juletræstændingsceremoni

Start dit festlige eventyr ved National Christmas Tree Lighting Ceremony på Ellipse, lige syd for Det Hvide Hus.

Denne ikoniske begivenhed, der går tilbage til 1923, markerer den officielle start på højtiden i hovedstaden.

Fortryllende illuminationer på Smithsonian

Gå gennem de fortryllende Smithsonian-museer, som pynter sig med festlige lys i juletiden.

Lad dig forundre af det smukke nationale juletræ og de fantastiske dekorationer, der lyser op på National Mall.

Feriemarkeder

Udforsk de lokale julemarkeder, der dukker op overalt i DC.

Fra Downtown Holiday Market til den europæisk inspirerede Christmas Village - disse markeder byder på en skøn blanding af håndlavede gaver, sæsonbestemte lækkerier og en festlig atmosfære.

Historiske ferieture

Oplev DC's historie med særlige ture med juletema.

Besøg det historiske gods Mount Vernon og få et indblik i George Washingtons juletraditioner, komplet med temadekorationer og historiske rekonstruktioner.

Skøjteløb på National Gallery of Art

Oplev glæden ved at glide hen over isen på National Gallery of Art Sculpture Garden Ice Rink.

Omgivet af storslåede skulpturer og festlige lys er det en magisk ramme for skøjteløbere på alle niveauer.

Blændende lysudstillinger

Tag en slentretur gennem kvarterer prydet med blændende lysudstillinger.

Georgetown, Capitol Hill og U.S. Botanic Garden er kendt for deres smukt dekorerede huse og gader.

Ferieforestillinger

Fordyb dig i kunsten med juleforestillinger over hele byen.

Fra festlige koncerter til klassiske balletter som "Nøddeknækkeren", DC's teatre og spillesteder bliver levende af årstidens glæde.

Varm chokolade og årstidens lækkerier

Varm op med en kop dekadent varm chokolade fra en af DC's charmerende caféer.

Glem ikke at forkæle dig selv med festlige godbidder som honningkager og lækkerier med pebermyntesmag.

Skjulte perler

Vov dig væk fra den slagne vej for at opdage DC's skjulte perler.

Udforsk gemte kvarterer, der omfavner feriestemningen med unikke dekorationer og lokal charme.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Eftertanke på National Mall

Afslut din julefejring med et eftertænksomt besøg i National Mall.

Monumenterne og mindesmærkerne får en fredfyldt skønhed om natten, hvilket giver en gribende afslutning på dit festlige eventyr.

At besøge Washington DC i julen er en perfekt blanding af tradition, historie og julemagi.

Uanset om du er fascineret af ikoniske begivenheder eller søger skjulte perler, har hovedstaden noget særligt for alle i den mest vidunderlige tid på året.

Og uanset hvad du beslutter dig for at gøre, så gør det sammen med dem, der betyder noget. Med Doodle kan du oprette en afstemning og finde det perfekte tidspunkt at mødes med familie og venner på få minutter.

Opret din gratis konto i dag, og begynd at planlægge dit magiske juleeventyr.