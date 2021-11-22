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Plánování
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Jak vést plné kurzy pomocí jedné rezervační stránkyDoba čtení: 8 min28 10, 2025
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Jak využít pravidlo 80/20 (Paretův princip) k stanovení priorit úkolůDoba čtení: 3 min26 3, 2025
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Doodle vs. YouCanBook.me: Který software pro plánování je lepší?Doba čtení: 9 min25 7, 2023
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Historie umělé inteligence v Doodle: Co nás Meekan naučil o chytřejším plánováníDoba čtení: 2 min22 11, 2021
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Nejlepší způsoby, jak si naplánovat efektivní nákup potravinDoba čtení: 2 min1 8, 2024
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Vedeš hybridní kurzy: nástroje pro plánování lekcí v tělocvičně i onlineDoba čtení: 8 min28 10, 2025
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Jak najít nejlepší čas na provedení sprintových revizíDoba čtení: 3 min9 10, 2025