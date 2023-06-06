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Plánování
- Plánování
Co je to chytré plánování?Doba čtení: 2 min25 8, 2026
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Učitelem přidělené relace v breakout roomu: Jak vysokoškolské vzdělávání / online výuka šetří časDoba čtení: 6 min15 5, 2026
- Plánování
8 strategií pro naplánování vyváženého studentského životaDoba čtení: 4 min6 8, 2024
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Doodle vs. Simplybook.me: Výběr ideální platformy pro plánování schůzekDoba čtení: 7 min14 6, 2023
- Plánování
Průvodce kalendáři schůzekDoba čtení: 7 min9 8, 2023
- Plánování
Výběr kalkulátoru dostupnostiDoba čtení: 7 min6 6, 2023
- Plánování
Přihlašovací listiny: Zjednodušení koordinace akcíDoba čtení: 3 min9 1, 2024
- Plánování
Sniž počet neúčasti díky připomínkám a platbám pro wellness trenéryDoba čtení: 6 min29 10, 2025
- Plánování
5 návyků při plánování, díky kterým dnes neztratíš časDoba čtení: 3 min7 3, 2025
- Plánování
Jak efektivně plánovat schůzky s mezinárodními týmyDoba čtení: 5 min6 3, 2024