Jak se vyhnout vyhoření díky chytřejšímu stanovování priorit úkolů
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Vyhoření není jen osobní problém – je to epidemie na pracovišti. Podle studie společnosti Gallup zažívá vyhoření alespoň občas 76 % zaměstnanců, přičemž 28 % se cítí vyhořelých „velmi často“ nebo „vždy“. Důsledky jsou závažné: zvýšená absence, snížená produktivita a vyšší fluktuace. Ve skutečnosti společnosti s vysokou mírou vyhoření zaznamenávají o 63 % více nemocenských dnů a 2,6krát vyšší pravděpodobnost odchodu zaměstnanců.
Co nejvíce přispívá k vyhoření? Špatné stanovení priorit úkolů. Když se všechno jeví jako naléhavé a důležité, vede to ke stresu, dlouhým pracovním hodinám a duševnímu vyčerpání. Dobrou zprávou je, že chytřejší stanovení priorit může profesionálům pomoci znovu získat kontrolu, snížit pocit přetížení a vytvořit zdravější pracovní rytmus.
Jak pomáhá stanovení priorit při zvládání stresu?
Nekonečný seznam úkolů může být dusivý. Bez jasného systému stanovování priorit tráví profesionálové své dny hašením požárů – reagují na e-maily, účastní se zbytečných schůzek a přeskakují mezi úkoly, aniž by dosáhli skutečného pokroku.
Strategické stanovení priorit pomáhá rozdělit úkoly na zvládnutelné kroky a zabránit tak paralýze, která vzniká, když máš na talíři příliš mnoho věcí. Vytváří duševní jasnost tím, že snižuje únavu z rozhodování a zajišťuje, že vždy víš, co máš řešit jako další.
Ještě důležitější je, že stanovení priorit podporuje rovnováhu mezi prací a soukromým životem tím, že zajišťuje, aby byly důležité úkoly splněny, aniž by docházelo k přepracování. Místo toho, aby se profesionálové cítili uvězněni v nekonečném koloběhu zaneprázdněnosti, mohou se soustředit na smysluplnou práci, snížit úzkost a převzít kontrolu nad svým rozvrhem.
Klíčem je pracovat chytřeji, ne tvrději – a správné techniky stanovení priorit hrají zásadní roli.
Chytřejší techniky stanovování priorit úkolů pro snížení stresu
1. Eisenhowerova matice: naléhavé vs. důležité
Ne všechny úkoly jsou stejné. Eisenhowerova matice pomáhá profesionálům rozdělit pracovní zátěž do čtyř kategorií: naléhavé a důležité (kritické termíny), důležité, ale nenaléhavé (dlouhodobé cíle), naléhavé, ale nedůležité (úkoly, které lze delegovat) a ani naléhavé, ani důležité (ztráta času). Upřednostňování důležitých, ale nenaléhavých úkolů zabraňuje stresu na poslední chvíli a udržuje práci proaktivní, nikoli reaktivní.
2. Pravidlo 80/20: Zaměř se na úkoly s velkým dopadem
Paretův princip říká, že 80 % výsledků pochází z 20 % úsilí. Místo toho, aby se profesionálové zabývali vším, měli by se soustředit na úkoly, které mají největší dopad. Identifikace a upřednostnění několika činností, které nejvíce přispívají k úspěchu, zabraňuje zbytečné pracovní zátěži a stresu. Užitečným přístupem je položit si otázku: Které úkoly skutečně posouvají věci kupředu? Tím, že rozpoznají, co přináší nejlepší výsledky, mohou odborníci omezit zbytečné úsilí a zabránit vyhoření způsobenému úkoly s nízkou přidanou hodnotou.
3. Časové bloky a řízení priorit
Místo přeskakování mezi úkoly by profesionálové měli vyhradit konkrétní časové úseky pro soustředěnou práci. Časové bloky zajišťuje, že důležité úkoly nebudou odsunuty stranou kvůli rozptýlením, zatímco stanovení jasných denních priorit zabraňuje tomu, aby se vše považovalo za naléhavé. Místo přetěžování seznamu úkolů vede soustředění se na tři až pět klíčových úkolů denně k smysluplnějšímu pokroku s menším stresem.
4. Delegování a stanovení hranic
Vyhoření často pramení ze snahy zvládnout všechno sám. Delegování pomáhá profesionálům ušetřit čas tím, že přidělují nepodstatné úkoly ostatním. Stejně důležité je i stanovení hranic – naučit se říkat ne zbytečným schůzkám, nereálným termínům nebo nadbytečným úkolům zabraňuje přetížení. Šetření času a energie umožňuje profesionálům soustředit se na to, co jejich práci skutečně posouvá vpřed.
Využití nástrojů pro plánování, abys neztratil přehled
Stanovení priorit není jen o tom, vědět, na co se zaměřit – jde také o to, řídit, kdy a jak se práce vykonává. Bez strukturovaného přístupu se schůzky a kolize v rozvrhu na poslední chvíli mohou stát významnými zdroji stresu. Doodle pomáhá profesionálům tento proces zefektivnit a zajišťuje, že si udrží kontrolu nad svým časem.
Díky rezervačním stránkám v Doodle si ostatní mohou naplánovat termín na základě skutečné dostupnosti, čímž se eliminuje zdlouhavé hledání vhodného termínu schůzky. Přihlašovací listiny usnadňují organizaci skupinových akcí a zároveň zabraňují přetížení kalendáře.
Automatizace a integrace s kalendářem zajišťují, že nedochází ke konfliktům, díky čemuž se profesionálové mohou soustředit na své priority, místo aby ztráceli čas správou schůzek.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021