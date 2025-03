Il metodo MoSCoW: Il vostro nuovo metodo di produttività preferito

Vi destreggiate tra priorità contrastanti, con poco tempo a disposizione e una larghezza di banda mentale ancora minore. Le richieste continuano ad arrivare ed è facile pensare che tutto debba accadere subito. Ma quando tutto sembra urgente, capire cosa è importante è quasi impossibile.

È qui che entra in gioco il Metodo MoSCoW, che non ha nulla a che fare con la Russia. Questa struttura semplice ma potente vi aiuta a tagliare il rumore, a chiarire ciò che è essenziale e a prendere più rapidamente decisioni più intelligenti.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Che cos'è il Metodo MoSCoW?

Il Metodo MoSCoW è una tecnica di prioritizzazione che aiuta i team (e i singoli) a determinare ciò che è importante quando si gestiscono attività o si pianificano progetti. Suddivide i compiti o i requisiti in quattro categorie chiare:

✅ Must have: Essenziali per il successo. Se non vengono realizzati, il progetto fallisce.

🟡 Dovrebbe avere: Importanti, ma non critici. Aggiungono un valore significativo, ma non sono un ostacolo.

🟢 Avrebbero potuto: È bello averli. Se il tempo e le risorse lo consentono, si possono includere.

❌ Non si possono avere (per ora): Non è una priorità in questo momento. Privateli consapevolmente per mantenere la concentrazione.

Il nome "MoSCoW" deriva dalle prime lettere di ogni categoria. Le O aggiuntive sono solo per rendere l'acronimo più facile da ricordare e da pronunciare!

Originariamente sviluppato come parte del Dynamic Systems Development Method (DSDM), il MoSCoW è diventato uno strumento popolare nella gestione agile dei progetti e nello sviluppo dei prodotti.

Perché il metodo MoSCoW funziona

Il metodo MoSCoW è efficace perché incoraggia la chiarezza, i compromessi e la concentrazione intenzionale. Invece di considerare ogni compito ugualmente importante, questo metodo spinge i team a identificare ciò che è importante o meno.

Crea chiarezza dando a tutti una comprensione condivisa di ciò che deve essere consegnato e di ciò che può aspettare. Inoltre, introduce la flessibilità nella pianificazione. Se le priorità cambiano o le tempistiche si modificano, sapete già quali elementi possono essere rimandati senza compromettere il vostro successo.

Infine, aiuta a gestire la portata. Identificando ciò che non sarà fatto, almeno per il momento, si evita che l'estensione del progetto deragli dal progresso.

Il metodo MoSCoW in pratica

Per iniziare a usare il Metodo MoSCoW, cominciate a definire lo scopo o l'obiettivo del vostro progetto. Siate specifici su ciò che volete ottenere.

Quindi, elencate tutto ciò che potrebbe far parte del progetto. Questo include compiti, caratteristiche, riunioni, deliverable - tutto ciò che si sta considerando.

Quindi, classificate gli elementi utilizzando il quadro MoSCoW. Identificate i compiti essenziali ed etichettateli come "Must have". Gli elementi importanti che non sono essenziali devono essere contrassegnati come "Should have". Se qualcosa sarebbe bello da includere ma non è necessario, appartiene alla categoria "Could have". Infine, tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione o nella tempistica attuale deve essere inserito nella categoria "Non si farà (per ora)".

Una volta classificati, coinvolgete il vostro team o le parti interessate nella conversazione. Assicuratevi che tutti siano d'accordo sulle priorità, perché l'allineamento porta a un'esecuzione senza intoppi. Infine, ricordate che le priorità possono cambiare. Rivedete l'elenco di tanto in tanto e modificatelo se necessario per mantenere allineati gli obiettivi e la realtà.

Casi d'uso nel mondo reale

Il bello del metodo MoSCoW è che si può applicare a quasi tutti gli scenari in cui è necessario stabilire delle priorità.

Per i team di prodotto, è un modo efficace per strutturare una roadmap di prodotto, assicurando che le funzionalità essenziali siano consegnate per prime. Negli sprint agili, MoSCoW aiuta gli sviluppatori e i product manager a concordare le storie a cui dare priorità.

Per i team che gestiscono i loro programmi, MoSCoW è altrettanto utile. Si può usare per determinare quali riunioni sono essenziali, quali sono utili ma non urgenti e quali possono essere rimandate o saltate del tutto.

Funziona bene anche per la pianificazione di eventi, consentendo ai team di concentrarsi sugli elementi di maggiore impatto ed evitando di essere distratti da cose piacevoli. Anche i freelance o i solisti possono trarre beneficio dall'uso del MoSCoW per bilanciare le richieste dei clienti con le capacità e le scadenze personali.

Errori che rendono questo metodo inefficace

Sebbene il metodo MoSCoW sia semplice, può essere applicato nel modo sbagliato. Ad esempio, se si classificano troppi compiti come "must have", nulla è veramente prioritario. Siate rigorosi: la categoria Must deve essere riservata ai compiti che, se mancati, causerebbero un fallimento.

Un'altra trappola è saltare la fase di allineamento. Se il team non è d'accordo con le priorità, il framework perde il suo potere di ridurre i conflitti. È importante anche non trascurare la categoria "Non è necessario". Identificare chiaramente ciò che non sarà affrontato in questo momento è altrettanto prezioso che scegliere le priorità. Infine, non trattate il MoSCoW come un esercizio una tantum. I progetti si evolvono e il vostro elenco di MoSCoW dovrebbe evolversi con loro. Rivedetelo e aggiornatelo regolarmente per rimanere in linea.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Inserire il MoSCoW nel vostro flusso di lavoro di programmazione

In Doodle crediamo che una migliore definizione delle priorità porti a una migliore collaborazione, e tutto parte dal modo in cui gestite il vostro tempo. Doodle è uno strumento di pianificazione online che riduce le procedure di prenotazione delle riunioni.

Che si tratti di coordinare un team numeroso, clienti o partner esterni, Doodle aiuta a trovare il momento migliore per incontrarsi, consentendo ai partecipanti di votare le fasce orarie disponibili o di prenotare istantaneamente in base alla vostra disponibilità in tempo reale.

Se utilizzato insieme al Metodo MoSCoW, Doodle diventa ancora più potente. Una volta identificate le conversazioni "obbligatorie" o i check-in di progetto, Doodle può aiutarvi a metterle in calendario rapidamente, senza interminabili catene di e-mail.

Le riunioni che rientrano nelle categorie "Dovrebbero" o "Potrebbero" possono essere programmate in un secondo momento o condivise come opzioni di prenotazione flessibili. E le voci "Non voglio"? Si può tranquillamente evitare di programmarli, sapendo che non sono una priorità attuale.