Grazie agli strumenti offerti da Doodle, gestire gruppi di lavoro, pianificare incontri con più persone e trovare delle date che mettano d’accordo proprio tutti, sarà molto più semplice e veloce: non solo eviterai di dover costantemente leggere infinite mail e chat, ma sarai anche in grado di avere una panoramica complessiva della disponibilità di tutti gli invitati, scegliere il giorno e l’ora dell’incontro e farlo in modo soddisfacente e comodo per tutti, o almeno quasi! Hai per le mani un progetto importante con una scadenza e breve termine ed è importante ottimizzare i tempi ed organizzare un gruppo di lavoro efficiente? Niente di più semplice con gli strumenti di pianificazione di Doodle, i calendari condivisi e i sondaggi.

Come organizzare un gruppo di lavoro con la funzione di pianificazione di un evento

Dalla homepage di Doodle puoi direttamente accedere alla funzione di programmazione eventi cliccando sul pulsante “Programma un evento”, il tutto gratis e senza registrare un account. A questo punto dovrai scegliere un titolo per il tuo evento da programmare, aggiungere una posizione e una breve descrizione se lo ritieni necessario, inserire nome e indirizzo mail. È piuttosto importante che l’indirizzo e-mail sia corretto, dal momento che su questo riceverai il link da Doodle che ti permetterà di amministrare il sondaggio per tutta la sua durata e organizzare il tuo gruppo di lavoro al meglio.