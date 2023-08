Le processus de sélection des heures sur des jours individuels est quelque chose que nos utilisateurs connaissent bien lorsqu'ils programment un événement avec Doodle, mais qu'en est-il de la programmation d'événements qui s'étendent sur plusieurs jours, comme des vacances avec des amis ou une conférence ? Nos utilisateurs ont fréquemment demandé une fonctionnalité sur plusieurs jours, et nous sommes heureux d'annoncer que les sondages sur plusieurs jours sont désormais pris en charge au niveau international sur la version Desktop Web de Doodle !

Cette nouvelle fonctionnalité gratuite est déjà disponible aux États-Unis et au Canada, et les utilisateurs de ces pays ont testé les événements sur plusieurs jours et nous ont fait part de leurs commentaires. Au cours de cette période de test, environ 65 000 sondages sur des événements de plusieurs jours ont été créés, et plus de 250 000 personnes ont participé à ces événements. Compte tenu du succès de ces sondages, le moment est venu d'étendre cette fonctionnalité à tous nos utilisateurs.

Programmer un événement de plusieurs jours est simple. Il suffit de cliquer sur une date, de saisir la flèche verte et de sélectionner le nombre de jours dont vous avez besoin.