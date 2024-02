Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit ist für kleine und große Unternehmen ein zentraler Aspekt ihrer Marketing-Strategie. Im Mittelpunkt stehen dabei das Kaufverhalten der Kunden und die Frage, wie die Produkt- und Angebotspolitik langfristig ausgestaltet werden kann. Wie können bestehende Kunden gebunden und neue Marktsegmente erschlossen werden? Erfolgreiche Unternehmen wenden den Blick auch nach innen. Ein wichtiges Werkzeug sind dabei Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit. Hierbei stehen weiche Faktoren wie der Kommunikations- und Führungsstil im Mittelpunkt, der in einem Unternehmen gelebt wird und der mittel- und unmittelbare Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg hat. Mit Doodle können Sie schnell und effizient die passende Mitarbeiter-Umfrage in die Wege leiten und die Ergebnisse auswerten. Wir zeigen Ihnen einen Beispielfall.

Wilhelm Künze ermittelt die Mitarbeiterzufriedenheit mit einer Umfrage von Doodle

Wilhelm Künze, 58, besitzt fünf Lebensmittelfachgeschäfte. Er möchte eine Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit durchführen. 60 Mitarbeiter in Teil- und Vollzeit sind bei ihm angestellt. Er hält sich in der Woche jeden Tag in einem anderen seiner Supermärkte auf. Täglich fallen viele administrative Aufgaben an, um die er sich selbst kümmern muss. Die Zeit ist allerdings so knapp, dass er sich im täglichen Geschäft kein vollständiges Bild der Stimmung unter seinen Mitarbeitern machen kann. Herr Künze möchte deshalb mit Doodle eine Reihe von Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit durchführen.

Er entschließt sich, das Thema Arbeitszeiten von Teilzeitkräften ins Gespräch zu bringen, weil er von einigen Mitarbeitern dazu schon öfter befragt worden ist – besonders, was die Flexibilisierung der Arbeitszeiten angeht. Er wählt dazu die Terminumfragefunktion von Doodle und bittet seine Mitarbeiter, in der Umfrage ihre Präferenzzeiten auszuwählen.