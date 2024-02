Für Marketing-Abteilungen großer Unternehmen ist sie alltägliche Praxis. Für kleine und mittelgroße Unternehmen nicht unbedingt, obwohl sie nützlich ist: eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit. Kleine Gewerbetreibende kamen bis vor kurzem gar nicht auf den Gedanken. Wie auch? Umfragen zur Zufriedenheit der Kunden galten als kostspielig, aufwendig vorzubereiten und umständlich durchzuführen. Abgesehen davon, dass man beim Einkauf im inhabergeführten Lebensmittelladen oder beim Hausbäcker um die Ecke als Kunde ungern noch einen Fragebogen in die Hand gedrückt bekommt. Mit Doodle umgeht man diese Hindernisse.

Denn mit Doodle können Sie eine Umfrage zur Zufriedenheit Ihrer Kunden innerhalb von zehn Minuten entwerfen. Wozu früher ein Meinungsforschungsinstitut und ein kleines Vermögen nötig waren, reicht heute das Doodle Umfrage-Tool. Egal ob Sie Handwerker oder Gastronom sind oder überlegen, auf einer Webseite Ihre Fertigkeiten als Cartoon-Zeichner anzubieten: schicken Sie einfach Ihre Umfrage zur Kundenzufriedenheit an Ihre Kunden oder Bekannten oder posten Sie den Link auf Ihrer Website oder Facebook-Seite. Schneller und einfacher haben Sie sich gewiss noch nie die Meinung potentieller Käufer und Geschäftspartner eingeholt!

Bistro-Besitzerin Joseline führt eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit durch

Seit drei Jahren betreibt Joseline ein hübsches kleines Bistro im schicken Berliner Szene-Bezirk Prenzlauer Berg. Vor einigen Monaten standen Umbauarbeiten an und die junge Gastronomin wollte die Gelegenheit nutzen, ihre Gäste in die Umgestaltung mit einzubinden. Sie entschloss sich kurzfristig, Kundenwünsche und die Kundenzufriedenheit in einer Umfrage zu ermitteln. Schon öfter hatte sie Doodle benutzt, ob bei Terminabsprachen unter Freunden oder zur Ferienplanung mit ihrer Yoga-Gruppe. Dieses Mal hat sie den Doodle-Link mit der Umfrage zur Kundenzufriedenheit nicht per E-Mail verschickt, sondern einfach auf Facebook gepostet.