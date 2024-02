Im Job muss man manchmal verschiedene Parteien an einen Tisch bringen, um zu besprechen, zu planen oder sich gegenseitig über die neuesten Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Die Termine zu verwalten, ist nicht immer ganz einfach, wenn der eigene sowie die Terminkalender der anderen Teilnehmer wenig Spielraum lassen. Mühsame Absprachen per Mail und Telefon kosten unnötig Zeit, die Sie für Produktiveres nutzen könnten. Hier kommt Doodle ins Spiel: Lassen Sie Ihre Geschäftspartner und Kollegen einfach selbst den passenden Termin finden. Sie müssen lediglich ein paar Daten vorschlagen und warten, an welchem Tag alle Zeit haben. Findet sich im ersten Durchlauf kein passender Termin, ergänzen Sie die Umfrage einfach nachträglich um weitere Optionen. Das geht im Handumdrehen und kostet Sie nicht mehr als ein paar Mausklicks.

Neben der einfachen Terminfindung, die ganz ohne Benutzerkonto und völlig kostenfrei ist, hat Doodle noch weitere Funktionen zur Terminverwaltung im Angebot. So können Sie Ihr Doodle-Konto zum Beispiel mit Ihrem digitalen Kalender verbinden und sich die Termine sofort automatisch eintragen lassen.

Termine verwalten ohne Benutzerkonto

Nutzen Sie die kostenlose Terminverwaltung online und stimmen Sie sich schnell und unkompliziert mit Ihren Geschäftspartnern und Kollegen ab. Dazu gehen Sie auf doodle.com/create und folgen den Anweisungen: