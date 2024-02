Wer schon einmal eine Geburtstagsparty für 30 Leute vorbereitet hat, weiß, dass das Organisationstalent bereits beim Verschicken von Anfragen über Termine und Orte auf eine harte Probe gestellt wird. Viele Internet-User verfügen über hundert oder mehr Kontakte bei sozialen Netzwerken. Auch wer mit nur einem Teil seiner Bekannten die Details für die Grillparty am Sonntag abstimmen will, stößt schnell an die Grenzen seiner Geduld – es sei denn, er benutzt Doodle.

Mit Doodle können Sie schnell, einfach und nervenschonend eine Poll unter Ihren Freunden und Bekannten durchführen – ganz gleich, wie viele Leute sie einladen wollen. Das Erstellen von Polls ist dabei nicht nur simpel, sondern auch kostenlos!

Sie wollen den Ausflug Ihrer Fußballmannschaft in den kommenden Wochen organisieren und Ihr Team hat Sie gebeten, „irgendwas Nettes“ in den Bergen zu suchen und einen Termin zu finden, der allen passt? Bei solchen Anfragen haben bei Ihnen früher sämtliche Alarmglocken geläutet: dem Einen passt dieser Termin nicht, dem Anderen jener. Bevor ein Kompromiss zustande kommt, ist bei Ihnen die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Dabei ließen sich der ganze Stress und Aufwand vermeiden – in nur zehn Minuten mit einer Online-Poll von Doodle.

Die Online-Polls von Doodle werden Ihren Freunden gerecht

Wenn Sie eine Poll online unter Ihren Vereinskollegen durchführen wollen, dann starten Sie einfach die Terminfindung und los geht’s!