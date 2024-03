5 Möglichkeiten, Zeit für das Erlernen neuer Fertigkeiten einzuplanen

In der heutigen Zeit, in der der Wandel die einzige Konstante ist, wird kontinuierliches Lernen zu einem Weg der persönlichen Entwicklung und zu einem entscheidenden Element des beruflichen Erfolgs.

Das von der Psychologin Carol Dweck propagierte Konzept der Wachstumsorientierung lehrt uns, dass wir unsere Fähigkeiten und unsere Intelligenz durch Anstrengung, Lernen und Ausdauer entwickeln können.

"Bei einer wachstumsorientierten Denkweise sind Herausforderungen eher spannend als bedrohlich. Anstatt zu denken: Oh, ich werde meine Schwächen offenbaren, sagt man: Wow, das ist eine Chance zu wachsen", sagte Dweck einmal. Wenn man sich diese Denkweise zu eigen macht, kann man die beängstigende Aufgabe, neue Fähigkeiten zu erlernen, in eine belebende Reise zu unendlichen Möglichkeiten verwandeln.

Hier sind die fünf Möglichkeiten, wie man Zeit für das Lernen und die Selbstentwicklung einplant.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Konkrete Lernziele setzen

Der Weg zur Aneignung neuer Fähigkeiten beginnt mit der Festlegung konkreter, erreichbarer Ziele. Wenn Sie sich verbessern wollen, müssen Sie konkreter werden: Definieren Sie, was Sie lernen wollen und wie Sie persönlich oder beruflich davon profitieren können.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Programmierkenntnisse verbessern wollen, um Apps zu entwickeln, oder ob Sie eine neue Sprache lernen wollen, um besser interkulturell kommunizieren zu können - klare Ziele werden Ihre Lernreise leiten und Sie motivieren. Unterteilen Sie Ihr Hauptziel in kleinere, überschaubare Meilensteine, um den Fortschritt zu verfolgen und motiviert zu bleiben.

Online-Plattformen für mehr Flexibilität nutzen

Das digitale Zeitalter hat uns mit der Bequemlichkeit von Online-Plattformen gesegnet und macht das Lernen zugänglicher denn je. Diese Plattformen bieten eine Vielzahl von Ressourcen in vielen Bereichen, die sich an unterschiedliche Lernstile und Zeitpläne anpassen lassen.

Ob Video-Tutorials, interaktive Kurse oder Webinare - Sie können Ihre Lernerfahrung so gestalten, dass sie in Ihr geschäftiges Leben passt. Plattformen wie Coursera, Udemy und Khan Academy sind Schatzkammern des Wissens, die die Flexibilität bieten, in Ihrem eigenen Tempo zu lernen, jederzeit und überall.

Lernen in die tägliche Routine einbinden

Die Integration des Lernens in Ihre tägliche Routine ist ein praktischer Ansatz, um den kontinuierlichen Erwerb von Fähigkeiten sicherzustellen. Das kann so einfach sein wie 30 Minuten Zeit, um beim Frühstück einen branchenbezogenen Artikel zu lesen oder während des Pendelns einen Bildungs-Podcast zu hören.

Der Schlüssel ist Beständigkeit. Wenn Sie das Lernen zu einem Teil Ihrer täglichen Gewohnheiten machen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie die Informationen behalten und an Ihren Zielen festhalten. Mit diesem Ansatz wird Lernen von einer geplanten Aufgabe zu einem natürlichen Bestandteil Ihres Tages.

Technologie nutzen, um Zeit zu finden

Es kann schwierig sein, Zeit für die persönliche Entwicklung zu finden. Hier kommt die Technologie ins Spiel. Tools und Apps, die Ihren Zeitplan optimieren, können Ihnen helfen, freie Zeit zu finden, die Sie zum Lernen nutzen können.

Doodle zum Beispiel ist ein innovatives Tool, das die Zeitplanung vereinfacht, indem es Ihnen ermöglicht, verfügbare Zeiten inmitten eines vollen Kalenders zu finden. Indem Sie sich Zeit für das Lernen nehmen, verpflichten Sie sich zu Ihrem persönlichen Wachstum und stellen sicher, dass kontinuierliches Lernen eine Priorität wird und nicht nur ein nachträglicher Gedanke.

Beitritt zu Lerngemeinschaften

Es ist viel erfüllender, sich auf eine Lernreise zu begeben, wenn man nicht allein ist. Der Beitritt zu einer Gemeinschaft gleichgesinnter Lernender kann die nötige Motivation, Unterstützung und Ressourcen bieten, um auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Ob es sich um ein Online-Forum, eine Lerngruppe oder eine Social-Media-Community handelt, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Es ermutigt zum Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen. Diese Gemeinschaften können auch eine hervorragende Quelle für Verantwortlichkeit sein, die Sie anspornt, Ihre Lernziele unerbittlich zu verfolgen.

Verwenden Sie Doodle zur Unterstützung Ihres Lernplans

Doodle ist ein leistungsfähiges Tool zur Terminplanung, das die Suche nach dem perfekten Termin vereinfacht, da die Nutzer ihre Kalender miteinander verbinden können. Wenn Lernende Zeitblöcke für den Erwerb von Fähigkeiten reservieren und ihre Kalender mit Doodle verbinden, markiert das System sie automatisch als nicht verfügbar und stellt so sicher, dass ihr Engagement für die persönliche Entwicklung respektiert und nicht unterbrochen wird.

Diese nahtlose Integration ermöglicht es den Nutzern, sich kontinuierlich weiterzubilden, ohne ihre beruflichen Verpflichtungen zu vernachlässigen, und verkörpert so das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Produktivität.

Wenn Sie sich auf den Weg des kontinuierlichen Lernens begeben, denken Sie daran, dass jede erworbene Fähigkeit Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet und den Grundstein für eine Zukunft legt, in der Wachstum und Entwicklung konstant sind. Lassen Sie sich auf die Reise mit einer Wachstumsmentalität ein, und lassen Sie das Lernen beginnen.