Effektiv planlægningskalender

I en travl hverdag er det afgørende at have et pålideligt planlægningsværktøj, der kan sikre, at vigtige møder og begivenheder ikke overses. Doodle tilbyder en dynamisk og fleksibel løsning, der gør det muligt at kombinere flere kalendere i ét program, så du altid har det fulde overblik over både arbejds- og privatliv.

Doodles kerneprodukter: En komplet løsning til mødeplanlægning

Doodle tilbyder fire kerneprodukter, der dækker alle dine behov for mødeplanlægning: Booking Page, Group Polls, Sign-up Sheets og 1:1-møder. Disse værktøjer er designet til at forenkle planlægningsprocessen, uanset om du skal arrangere møder med kollegaer, planlægge begivenheder eller organisere én-til-én møder. Alle Doodles produkter kan synkroniseres med dine online kalendere, som Google Kalender, Microsoft Kalender og Apple Kalender. Dette betyder, at utilgængelige tidspunkter automatisk bliver udelukket, og Doodle foreslår de bedste tidspunkter for møder.

Booking Page gør det nemt at dele din kalender med andre, så de kun kan booke tidspunkter, hvor du er tilgængelig. Group Polls giver dig mulighed for at finde et mødetidspunkt, der passer alle deltagere, og Sign-up Sheets gør det muligt at organisere begivenheder og styre antallet af deltagere. 1:1-møder sikrer, at du nemt kan finde tidspunkter, der passer for begge parter i et møde.

Doodle er ideel for erhvervsledere, freelancere og små til mellemstore virksomheder, hvor tids effektivitet og mødeplanlægning er en vigtig del af hverdagen. Med Doodles gratis version kan du komme i gang med det samme og opleve, hvor nemt og hurtigt det er at planlægge møder. For endnu flere funktioner og fordele kan du opgradere til en professionel konto.

Opret en gruppeafstemning

Fire enkle skridt til effektiv mødeplanlægning:

Beskriv formålet: Gør det klart, hvad mødet handler om, så deltagerne kan forberede sig ordentligt. Vælger tidspunkter: Tilbyd flere tidspunkter, så det bliver nemmere at finde et tidspunkt, der passer alle. Tilpas indstillinger: Vælg relevante funktioner som at skjule deltagernes valg eller fjerne "måske"-muligheden. Send invitationer: Doodle kan automatisk sende invitationer via e-mail, eller du kan gøre det manuelt.

Opret en gruppeafstemning

Med Doodle kan du nemt og hurtigt planlægge møder og begivenheder, så du får mere tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.