Effektiv planlægningskalender

Med en travl hverdag er en god planlægningskalender vital, den kan sikre at der ikke glemmes nogen vigtige møder eller andre vigtige begivenheder. Når der skal holdes styr på både arbejdskalender, personlig kalender og familie kalender, så kan det godt resultere i nogle dobbelt bookinger og glemte begivenheder. Nu tilbyder Doodle et planlægningsprogram, der kan kombiner en lang række forskellige online kalendere, så ved brug af ét program er det muligt, at have det fulde overblik over aftaler med arbejde, familie og venner.

Doodle er dynamisk og fleksible, hvilket gør det til den optimale kalender at bruge nu om dage, hvor det er vigtigt være up-to-date og klar til at reagere i et hurtigt bevægende miljø. En kalender, der på bedste vis kan holde styr på din mødeplanlægning, samt sætte nye møder op i samarbejde med dine kollegaer, så du nemt kan arrangere møder der passer ind i dit og dine kollegaers kalender. Doodles planlægningsværktøj er gratis, hvilket giver mulighed for at teste Doodles planlægningsprogram og nyde stor fordel af hvor nemt planlægningsværktøjet fungere.

Brugervenlig scheduler

Der findes en bred række af online velfungerende kalendere, størstedelen af dem kan Doodle synkroniseres med , det gør det utrolig nemt, at lave en dato-/tidsafstemning i Doodle, hvilket automatisk bliver integreret ind til den eller de e-mails som Doodle kontoen er sat op til at synkroniseres med. Der er fire hurtige skridt, som skal tages for, at arrangere en aftale.