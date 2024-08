Familiekalender, der binder familien sammen

Det kan til tider være en udfordring, at få samlet hele familien til diverse sjove events, specielt når børnene er på farten eller flyttet hjemmefra. Med en elektronisk familiekalender, kan børnene nemt via deres tablet eller smartphone, blive inviteret og mindet om en aftale. Med en online familiekalender som Doodle, er det også muligt, at tilbyde forskellige datoer og tidspunkter for en begivenhed, og så kan familien på demokratisk vis beslutte hvilket tidspunkt, der passer alle bedst, så er der ingen, som går glip af familiemiddagen.

En elektronisk familiekalender, der samler familien

Når både mand og kone har en travl hverdag, kan det være svært at finde tid i hverdagen til, at lave noget ud over det normale. Med en gratis familiekalender fra Doodle kan i blive enige om et tidspunkt til en middagsdate i løbet af ugen, og ved brug af Doodle vil aftalen automatisk blive synkroniseret ind i jeres egen online kalender.

Fire små skridt for en god online familiekalender

Hvis flere familiemedlemmer allerede bruger en online kalender, vil Doodle være en perfekt tilføjelse, Doodle giver nemlig mulighed for, at forslå et par forskellige datoer for en event, og så kan folk placere deres stemme på de datoer, hvor de har mulighed for at deltage. Doodle gør det nemmere, at få samlet hele familien.

For eksempel, når Freddy godt vil invitere hele familien til en grillfest, kan det nemt gøres med hjælp fra Doodle. I stedet for at ringe til 15 forskellige i håbet om, at de alle forslår torsdag aften, kan han invitere dem alle til 3-4 forskellige datoer, og den med flest stemmer, hvor flest kan komme, vil så blive den valgte dato.

Skridt 1

Det første Freddy gør er at oprette begivenheden , beskrive hvor den vil finde sted, og hvad begivenheden går ud på. Freddy vil gerne lave salat og købe pølser, samt drikkevarer, men syntes det fair, hvis alle tager deres eget kød med, den information skriver han i beskrivelsen.

Skridt 2

Nu skal Freddy, så tage stilling til hvilke datoer han gerne vil invitere folk til, der kan vælges et ubegrænset antal datoer, men Freddy vil rigtig gerne holde grillfesten næste weekend, og han inviter derfor til fredag, lørdag og søndag, med start enten kl. 16.00, 17.00 eller 18.00, så må de inviteret selv stemme om hvilke dato der passer flest bedst. Det er fordelen ved en online familiekalender, det er nemt at invitere alle, og så kan man arrangere festen på den dag, hvor flest har tid.

Skridt 3

Det næste skridt tilbyder nogle features, der kan være praktiske, at bruge når man skal invitere til en familiefest, for eksempel om det skal være en skjult afstemning? Og hvor mange stemmer hver inviteret har. Brugen af disse features varierer naturligvis alt efter hvilken begivenhed, der inviteres til. Men i Freddys tilfælde, hvor han er ved, at planlægge en begivenhed i en familiekalender vil han muligvis ikke vælge nogle features.

Skridt 4

Freddy kan i skridt fire selv bestemme om han vil have Doodle til at sende invitationerne ud, eller om han selv vil sende et link ud manuelt via hans egen mail. Vælger han, at Doodle skal sende invitationerne ud, så skal han importere e-mail adresserne på deltagerne og han har ydermere mulighed for at redigere i mailen, der bliver sendt ud, for at sikre deltagerne modtager en rar invitation. Ønsker Freddy selv, at sende mails ud, med link til begivenheden, skal han blot kopier det angivne link og sende det ud.

Familie kalender, der gavner

Det tog Freddy fire skridt, at få inviteret alle fætre, kusiner, onkler, tanter osv., til en god familie grillfest. I travle tider, hvor familien nogle gange kommer i anden række, kan det være rigtig praktisk med en god familie planner kalender, der kan samle hele familien til en hyggelig aften.