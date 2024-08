Gratis arbejdsplan med Doodle

En god og effektiv arbejdsplads, kræver god kommunikation og gennemsigtighed. Med god planlægning er det muligt, at opdele opgaver og sikre det ligger klart hvilken medarbejder, der har hvilke opgaver. Med Doodle har du mulighed for gratis, at lave en arbejdsplan for et bestemt projekt, du kan arranger hvornår og hvilke medarbejdere der skal arbejde på hvilken opgave. En arbejdsplan på Doodle kan også bruges andre steder end blot på arbejdspladsen. Eventplanlægning kan blive gjort betydeligt lettere ved hjælp af Doodle, til at lave en god og effektiv eventkalender.

Brug Doodle til gratis eventplanlægning

For eksempel, har Peter fået ansvaret for at planlægge en stor event, så kan det være svært, at få sig det fulde overblik og få uddelegeret alle opgaverne. Med hjælp fra Doodle kan Peter nemt sende en mail til hjælperne, så de bliver informeret om hvornår og hvor de har vagter, tiderne på deres vagter vil så automatisk blive synkroniseret med hjælpernes online kalendere. Det gør det nemt, at få en kalender med oversigt over hvem, der har hvad opgaver hvornår.

Uddeleger hurtigt arbejdsplaner

Du kan gratis via Doodle organisere dine medarbejders arbejdsplan. Det kan nemt gøres ved, at sende en opgave med tilknyttet tidspunkt ud til dine medarbejder på en e-mail, så kan medarbejderen acceptere opgaven og opgaven vil blive integreret ind i medarbejderens online kalender. Det tager fire hurtige skridt med Doodle.

Skridt 1

Først skal opgaven beskrives, så medarbejderen ved præcis hvilken opgave han er bleven stillet. Det er vigtigt, at være præcis og fyldestgørende, så medarbejderen ikke er i tvivl om hvad formålet med opgaven er. Der er plads til 515 karaktere i beskrivelsesfeltet hvilket burde være rigeligt.

Skridt 2

Her kan der bestemmes hvornår opgaven skal udføres, hvad deadlinen er for opgaven eller hvornår mødet skal finde sted. Det er vigtigt, at kommunikere ud hvad mening de forskellige datoer har, så der ikke er tvivl om, at det var den dag opgaven skulle udføres eller om det var deadlinen.

Skridt 3

Nu er de to vigtigste punkter bleven fastsat, nemlig opgaven og tidspunktet. Nu har du mulighed for, at vælge nogle features, der vil gøre din arbejdsplan mere overskuelig. Brugen af de forskellige features vil variere alt efter hvilken slags opgave, der er slået op i arbejdskalenderen og hvor mange, der involveret i de forskellige opgaver.

Skridt 4

I det sidste skridt, bestemmes det hvordan opgaven skal sendes ud, vil du selv gøre det manuelt via dit eget mail program, eller skal Doodle gøre det for dig? Hvis du vælger, at selv gøre det, får du et link, som du kan sende ud til dine medarbejdere, de kan så klikke på linket og acceptere opgaven, som derefter vil blive synkroniseret ind i deres kalender, hvis de ønsker det. Vil du derimod, at Doodle skal gøre det for dig, så skal du blot importer e-mail adresserne på dem du ønsker skal udføre opgaverne, og så sender Doodle invitationen for dig.

Så er der oprettet en kalender event

Opgaven er uddelegeret, og dine medarbejdere skulle gerne have en klar forståelse af hvad, der forventes af dem. Doodle kan effektiv bruges som en arbejdsplan, men også som arrangementskalender eller event planer.