En californisk jul i LA

I hjertet af den gyldne stat forvandles Los Angeles til et magisk eventyrland i juletiden.

At fejre Christmas in LA er en oplevelse, der blander varmen fra det sydlige Californien med den fortryllende julestemning.

Her er din guide til at fordybe dig i den glædelige fejring af en californisk jul. Lad os komme af sted.

Mødes på få minutter Find hurtigt og nemt tid til familie, venner og kolleger

Hvorfor vælge Los Angeles til jul?

LA kaldes verdens underholdningshovedstad og omfavner højtiden med åbne arme.

Byens mangfoldige kulturelle struktur væver et unikt tæppe af traditioner og festligheder, hvilket gør den til en ideel destination for at nyde julestemningen.

På opdagelse i populære julebegivenheder

The Enchanting Griffith Park Lights: Gå gennem de blændende lysudstillinger i Griffith Park, en årlig tradition, der oplyser byen med en festlig glød.

Magical Disneyland: Oplev årstidens magi i Disneyland, hvor den ikoniske forlystelsespark forvandles til et vinterlandskab med temadekorationer, parader og glade forestillinger.

Winterlit Santa Monica: Santa Monica Pier, der er pyntet med julelys, indbyder besøgende til en festlig spadseretur. Nogle attraktioner har måske ændrede åbningstider juledag, men selve molen udstråler kystcharme.

Fra den slagne vej: Skjulte perler til en unik fejring

Olvera Street Posadas: Dyk ned i LA's rige kulturarv ved at deltage i Olvera Street Posadas - en genopførelse af Maria og Josefs rejse for at finde logi.

Snowy Adventures at the Descanso Gardens: Oplev et californisk vintervidunderland i Descanso Gardens, hvor Enchanted Forest of Light forvandler landskabet til et finurligt skue.

Navigating Christmas Day

Gad vide, hvad der er åbent i LA 1. juledag?

Mens nogle steder har reducerede åbningstider, holder mange restauranter, biografer og attraktioner åbent. Nyd et festligt måltid, se en julefilm eller tag en naturskøn køretur gennem byens julepyntede gader.

Santa Monica Pier på juledag

Mens nogle aktiviteter kan have ændrede tidsplaner, byder Santa Monica Pier besøgende velkommen med sin ikoniske charme på juledag.

Nyd udsigten over havet, tag en afslappet spadseretur, eller lad dig friste af det lokale køkken.

En glædelig californisk jul venter!

Fra Hollywoods stjernespækkede lys til Santa Monicas fredfyldte kyststemning byder Los Angeles på en unik blanding af festlig iver og vestkystcharme.

Tag imod den californiske julestemning, og opdag både de berømte begivenheder og de skjulte perler, der gør denne by til en fortryllende feriedestination.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Midt i travlheden med at planlægge en perfekt jul i LA kan du strømline dine festligheder med Doodle - den ultimative ledsager til problemfri planlægning.

Uanset om du organiserer familiesammenkomster, festlige sammenkomster eller koordinerer ferieudflugter med venner, forenkler Doodles intuitive platform koordineringsprocessen.

Med gruppeafstemninger og nem kalenderdeling kan du nemt sikre, at alles tilgængelighed stemmer overens.

Naviger i sæsonens glæde med præcision, og gør Doodle til dit go-to-værktøj til at arrangere problemfri og mindeværdige julefester i Englenes By.