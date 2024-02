¿Está pensando donde ir de vacaciones con su familia y no sabe a dónde? ¿Ha quedado con su grupo de amigos para ir al cine y dudan qué película ver? No importa el motivo ni evento que quiera realizar, ya que ahora tiene la posibilidad de resolver sus dudas con las encuestas on line de Doodle. Plantee a sus diferentes grupos los planes gracias a las encuestas online gratis. No hay manera más fácil de realizar encuestas gratis que con el servicio que le ofrecemos.

Cree encuestas gratis con sólo unos sencillos pasos

Ahora puede registrarse en sólo unos segundos en el servicio de encuestas en línea gratis de Doodle. Hacer el registro en Doodle es rápido y muy sencillo, simplemente ingrese su nombre, un correo electrónico y una contraseña de su elección y estará preparado para realizar su primera encuesta gratis. Doodle le mandará un correo electrónico para confirmar la activación de la cuenta consistente en un código de activación. Haga clic y su registro estará completado. ¡Ya puede hacer sus primera encuesta online gratis! Pero si prefiere saltarse este paso, ¡no hay problema! Doodle permite realizar encuestas on line sin registro.

Desde su cuenta personal en Doodle podrá seleccionar la opción planificar un evento y así comenzar a generar la primera de sus encuestas online gratis. Posteriormente habrá que insertar un título, localización, ubicación y descripción. Igualmente se debe insertar nombre y correo electrónico para poder estar informado de todos los resultados de sus encuestas on line.