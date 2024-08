Nem brug af Doodle til online polling

En online poll kan være rigtig praktisk, at anvende i rigtig mange situationer, fordelen ved at lave en meningsmåler er, at man kan lære mere omkring ens målgruppes holdninger til diverse emner. Meningsmålinger bliver ofte sat i forbindelse med valg og andet politisk indhold, men en god online poll kan faktisk bruges til mange andre ting. Skal en stor gruppe mennesker tage en demokratisk beslutning, kan en online meningsmåler være en praktisk måde at gøre det på. Med Doodle har du mulighed for nemt at oprette en online poll gratis.

Det er utrolig nemt, at lave en online poll med Doodle, det tager blot fire nemme skridt for at lave en komplet og hjælpsom meningsmåling. Fordelen ved polling online er, at du nemt kan sende en mail og invitere folk til hurtigt, at tage stilling til et spørgsmål. Det vil sige, at det ikke behøver, at tage flere timer at snakke med folk eller dele stemmesedler ud, men der skal blot oprettes en online poll, hvilket kan gøres gratis, og efterfølgende skal linket til meningsmålingen sendes ud via e-mail. Det sparer tid og udstråler professionalisme.

Online polling med fire nemme skridt

Et dynamisk værktøj som Doodle, giver mulighed for nemt at oprette en gratis meningsmåler, det er nemt og ligetil. Du har gennem de 4 skridt forskellige valgmuligheder der giver dig mulighed for at oprette en poll, der passer lige til dit ønske.

Skridt 1

Første skridt, er en forklarende introduktion til meningsmålingen, som gør det nemmere for modtagerne at tage stilling til spørgsmålet. Det er vigtigt, at være præcis, for at sikre modtageren har forstået hvad den online poll omhandler.

Skridt 2

Her kan de forskellige valgmuligheder beskrives. Det er forholdsvis lige til, det er bare vigtigt at ”fritekst” vælges, så der er mulighed for selv beskrive valgmulighederne. Det er vigtigt, at valgmulighederne er tydelig beskrevet, så personerne, der skal stemme ikke er det mindste i tvivl. Korrekt beskrivelse af valgmulighederne er en nødvendighed for online polling.

Skridt 3

Her kan der vælges en række interessante features, der gør at din online poll bliver så effektiv som muligt. Blandt de forskellige valgmuligheder, kan der vælges hvor mange stemmer de individuelle deltagere skal have, og om det skal være muligt at se de andre deltageres stemmer.

Skridt 4

Sidste skridt, hvor du har muligheden for, at bestemme hvordan invitationen skal sendes ud til deltagerne. Du kan vælge selv at sende linket ud via dit eget mailprogram, eller blot fortælle Doodle hvilke e-mailadresser du ønsker skal modtage et link til din online meningsmåling.

Doodle som polling website

Fire små skridt var alt det tog, for at lave en effektiv online poll, som der kan sendes ud til alle de ønsket deltagere.