Lav selv kalender begivenheder med Doodle

Med Doodle, kan du nemt lave egen kalender events og invitere de ønskede deltagere via e-mail. Fordelen ved, at oprette kalender events med Doodle er, at det kan gøres online og invitationer nemt kan sendes ud via e-mail eller sociale medier, det eneste modtageren skal gøre er, at åbne et link, læse invitationen og tidspunktet og accepter invitationen. Så praktisk og nemt er det for modtageren.

Kalender lav selv events

Ved at lav egen kalenderbegivenhed med brug af Doodle, bliver det også muligt, at synkroniser Doodle med egen kalender, ligeledes kan de inviterede synkronisere deres online kalender med invitationen. Det gør det utrolig nemt, at bruge Doodle til at oprette kalender begivenheder.

Fire nemme skridt for at lav egen kalender events

Opret kalender event med Doodle er rigtig nemt og tager blot fire skridt. De fire skridt giver dig mulighed for, at beskrive begivenheden, tidspunktet og invitere deltagerne via e-mail.

Skridt 1

Det første skridt på vejen mod at opret kalender event, er beskrivelsen af begivenheden. Det er vigtigt, at være kortfattet og præcis, så deltageren har en klar idé om hvad begivenheden omhandler. Det er vigtigt, at deltageren har en mulighed for at møde forberedt op.

Skridt 2

Det næste skridt er, at angive tidspunktet for begivenheden. Her kan du vælge blot, at fastsætte tidspunktet til en bestemt dato, eller du kan vælge at tilbyde flere forskellige datoer, hvilket giver modtageren mulighed for at bestemme hvilken dato de fortrækker.

Skridt 3

Alt efter om du har valgt, at tilbyde flere forskellige datoer, eller blot én dato for din begivenhed, så har du mulighed for her i skridt tre, at vælge om deltagerne kun skal kunne vælge én dato eller flere, ligeledes kan du bestemme om deltagerne skal kunne se hvilken dato de andre deltagere foretrækker.

Skridt 4

Det sidste skridt, er at tage stilling til hvordan invitationerne skal sendes ud, enten kan Doodle gøre det for dig, eller du kan vælge selv at gøre det. Vælger du at Doodle skal sende invitationerne ud, skal du blot skrive e-mail adresserne på deltagerne i feltet angivet til det, ønsker du derimod at bruge din egen e-mail til at sende invitationerne, er der et link du kan kopiere og selv sende ud til deltagerne.

Så nemt er det, at lave kalenderbegivenheder med Doodle

Fire skridt er alt, der skal til for, at sende invitationer ud til lav selv kalender events. Det er rigtig nemt, praktisk og sidst men ikke mindst, helt gratis!