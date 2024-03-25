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Plánování
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Jak řídit zahájení projektu s více zúčastněnými stranami napříč časovými pásmy v oblasti poradenství / konzultacíDoba čtení: 6 min21 5, 2026
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Nejlepší způsob, jak si naplánovat den pro rovnováhu mezi prací a soukromým životemDoba čtení: 3 min25 3, 2024
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9 kroků k naplánování úspěšného workshopu nebo seminářeDoba čtení: 4 min24 4, 2024
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