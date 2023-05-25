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Plánování
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6 tipů pro plánování pro lektory v různých časových pásmechDoba čtení: 3 min23 7, 2025
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Jak naplánovat cestovní plán, který nezatíží rozpočetDoba čtení: 4 min27 6, 2024
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Plánování workshopu: Od velkého nápadu k reálnému dopaduDoba čtení: 3 min9 9, 2025
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Jak používat aplikaci k rezervaci schůzekDoba čtení: 7 min25 7, 2023
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Omez počet neúčasti: připomínky a platby za schůzky s klientyDoba čtení: 10 min12 11, 2025
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Jak omezit přepínání mezi úkoly díky chytřejšímu plánováníDoba čtení: 4 min9 10, 2025