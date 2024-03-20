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Plánování
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Pořádání workshopů v rámci celého okresu: programy, přihlášky a připomínkyDoba čtení: 3 min14 10, 2025
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Jak funguje panel „Least Engaged“ pro prevenci předčasného ukončování studia ve vysokoškolském vzdělávání?Doba čtení: 6 min15 5, 2026
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Nejlepší způsob, jak naplánovat školení a rozvoj zaměstnancůDoba čtení: 2 min23 7, 2024
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Sniž počet neúčasti při studentském poradenství díky chytrým připomenutímDoba čtení: 5 min14 10, 2025
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Průvodce pro správce budov k bezkonfliktnímu plánování místnostíDoba čtení: 10 min14 10, 2025
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Jak terapeuti omezují neúčast pomocí připomínek a časových rezervDoba čtení: 8 min23 10, 2025
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5 způsobů, jak si vyhradit čas na osvojování nových dovednostíDoba čtení: 3 min20 3, 2024
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Jak proměnit odkaz na svou rezervační stránku ve zkratku trvající 2 sekundy11 11, 2025