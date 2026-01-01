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- Newsroom: novinky, tiskové materiály a kontakt pro média
- Díky připomenutím schůzek od Doodle ti už žádná schůzka neunikne
- Mobilní aplikace: tvůj den na iPhone a Androidu
- Collab Rooms: schůzky a vše, co s nimi souvisí
- Round Robin: jeden rezervační odkaz pro celý tým
- Protect: limity schůzek, které platí pro každou rezervaci
- My Time: tvůj pracovní i osobní den na jedné obrazovce
- Doodle – prémiové a bezplatné balíčky
- Zpětný posun času: co to znamená pro tvé schůzky?
- Plán zapracování nových zaměstnanců: první týden
- Mobilizace projektů: proč se nové programy spouštějí se zpožděním
- Sluč nástroje pro plánování do jediného způsobu rezervace
- Plánování schůzek 1:1 se zpětnou vazbou v období hodnocení
- Nová role v asistenci vedení? Tvých prvních 30 dní
- Využití kanceláře: vyřeš nerovnoměrně obsazený týden v kanceláři
- Bezplatný online nástroj pro plánování schůzek
- Náklady na schůzky: finanční průvodce
- Hluboká práce pro inženýry: chraň si ráno
- Příklady použití: datové příběhy o čase tvého týmu
- Plánování schůzek pro asistenty vedení: získej zpět svůj týden
- Jak intenzivní je tvé léto? Letní pokles ve 23 zemích
- Čekání na pohovor: skrytá polovina doby potřebné k přijetí nového zaměstnance
- Zabezpečení
- Integrace
- Plánovač schůzek 1:1. V aplikaci Doodle rychle naplánuj schůzky, jednání a setkání 1:1.
- Přihlašovací listina I Snadné plánování a organizování akcí
- Funkce produktu: Pokročilé nástroje pro plánování
- Plánovací nástroje pro neziskové organizace a koordinaci dobrovolníků
- Plánovací nástroj pro učitele, pedagogy a studenty
- Rezervační stránka | Automatizuj a zefektivni organizaci
- Vytvoř bezplatnou skupinovou anketu
- Obrať se na náš prodejní tým
- Plánovací software pro vývojáře a technické týmy
- Bezpečné online plánování pro zdravotnické pracovníky
- Rezervační software pro poskytovatele služeb
- O nás
- Rámcová smlouva o poskytování služeb Doodle (MSA)
- Odeslat žádost
- Doodle a Zapier spojují síly
- Partnerský program Doodle
- Doplněk pro Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Smlouva o obchodním partnerství
- Dodatek o zpracování údajů
- Plánování pro trenéry – umožni klientům snadno si rezervovat lekce
- Plánovací software pro kouče – usnadni klientům rezervaci
- Plánovací software pro architekty – domlouvej schůzky s klienty rychleji
- Plánovací software pro agentury – domlouvej schůzky s klienty rychleji
- Plánování schůzek pro právníky – domlouvej si schůzky s klienty rychleji
- Plánovací software pro finanční poradce – domlouvej schůzky s klienty rychleji
- Učitelé a profesoři: rychlejší plánování, méně e-mailů
- Plánovací software pro účetní – domlouvej schůzky s klienty rychleji
- Plánování pro konzultanty – domlouvej schůzky s klienty rychleji
- Plánování pro výživové poradce, které zaplní tvůj kalendář
- Snadné plánování termínů pro odborníky na alternativní medicínu
- Plánování pro wellness kouče, které šetří čas
- Plánování pro lektory skupinových lekcí, díky kterému budou lekce plné
- Plánování pro fitness trenéry, které ti zajistí víc rezervací
- Plánování pro terapeuty a poradce, které šetří čas
- Plánování schůzek mezi rodiči a učiteli bez námahy
- Plánování bez stresu pro studenty
- Poradci v oblasti vzdělávání: domlouvej schůzky rychleji
- Lektoři: jednoduché plánování, které zaplní tvůj kalendář
- Plánování pro administrativní pracovníky a zaměstnance, které šetří čas
- Poradci a konzultanti: chytřejší plánování, méně neúčastí
- Plánování schůzek prodejního týmu pro předvádění produktů a jednání s klienty
- Plánovací software pro marketingové týmy
- Organizuj akce, webináře a přihlášky s aplikací Doodle
- Týmový plánovací software pro pravidelné porady a spolupráci
- Online plánování schůzek pro klienty a zákazníky
- Software pro plánování určený pro provoz a IT
- Plánování zákaznické podpory, které respektuje čas všech
- Software pro plánování pohovorů pro náboráře
- Nástroj pro plánování personálních schůzek a zapracování nových zaměstnanců
- Řešení pro konzultanty a freelancery
- Platforma pro plánování, které důvěřují velké podniky
- Rychlé a efektivní plánování zasedání představenstva | Doodle
- Program Doodle pro výzkum uživatelského zážitku
- Spoj se s reklamním týmem Doodle
- Doodle + Stripe: integrace plateb
- Doodle Professional
- Upozornění týkající se zákonů FERPA a COPPA a ochrany soukromí dětí
- Admin Console
- Doodle Professional – nejdůvěryhodnější sada nástrojů pro plánování
- Doodle Professional – vše, co tvůj tým potřebuje k plánování
- Zpracovatelé údajů
- Proč Doodle: Software pro plánování, kterému týmy důvěřují
- Děkujeme
- Integrace Webex
- Integrace Zoom
- Vyžádej si ukázku aplikace Doodle
- Zásady ochrany osobních údajů
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- Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů
- Zásady povoleného použití
- Smlouva o úrovni služeb
- Obchodní podmínky
- Právní upozornění Doodle
- Úvodní kurz Doodle
- Rezervační stránka | Automatizuj a zefektivni organizaci