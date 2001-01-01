Criar um Doodle

Agendamento simples e seguro para treinadores de bem-estar

Como instrutor de bem-estar, permita que os clientes marquem sessões com agendamento seguro, sincronização de calendário, lembretes e pagamentos para que você treine mais e gerencie menos.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança de organizações de bem-estar e saúde

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Permita que os clientes façam suas próprias reservas

Compartilhe sua Booking Page para que os clientes agendem reuniões individuais, chamadas de descoberta e acompanhamentos sem precisar ficar trocando ideias. O Doodle sincroniza seu calendário, envia confirmações e adiciona links de vídeo automaticamente.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Mantenha-se sincronizado em todos os fusos horários

Coordene sessões, retiros e reuniões de equipe sem esforço. A disponibilidade em tempo real, os buffers inteligentes e os links de reserva co-hospedados evitam a sobreposição e a reserva dupla.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Tenha uma aparência elegante e permaneça protegido

As páginas de reserva com a marca, os lembretes automáticos e os pagamentos com Stripe reduzem o não comparecimento e os cancelamentos, enquanto o Doodle aplica suas regras de reagendamento e política.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para a forma como você treina e cresce

Sincronize seu calendário automaticamente

Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple uma vez. O Doodle bloqueia os horários de pico, detecta fusos horários e adiciona links do Zoom, Meet, Teams ou Webex automaticamente para que todas as sessões comecem na hora certa.

Mantenha sua agenda focada e flexível

Agendamento em tempo real para reuniões individuais e pacotes. Ofereça janelas definidas, adicione buffers de preparação, evite agendamentos duplos e permita que os clientes reagendem com um único link, mantendo o fluxo do seu dia.

Personalize a experiência de cada cliente

Tenha uma aparência profissional com seu logotipo, cores da marca e URL. Adicione perguntas personalizadas para capturar metas, preferências ou renúncias antes das sessões para que você possa personalizar o treinamento sem e-mails adicionais.

Proteja os dados do cliente com segurança empresarial

Segurança de nível empresarial por design: GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3. Somente a disponibilidade é compartilhada; as respostas dos clientes permanecem privadas com acesso baseado em permissão e detalhes ocultos dos participantes.

Encontre o melhor horário para as sessões em grupo

Encontre o melhor horário para reuniões de grupo, sessões com parceiros ou workshops de bem-estar corporativo com o Group Polls. Convide até 1.000 participantes e deixe o Doodle revelar o horário vencedor instantaneamente.

Preencher classes e workshops mais rapidamente

Preencha rapidamente as turmas e os workshops com as folhas de registro. Crie intervalos de tempo, limite os assentos e envie lembretes automáticos para que suas sessões sejam realizadas com lotação máxima e dentro do cronograma.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Os clientes marcam reuniões individuais por conta própria e os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos.

MS

Maya S.

Treinador de bem-estar

Preenchi uma aula de respiração de 20 lugares em um dia usando folhas de inscrição e Stripe.

JP

Jordan P.

Treinador de atenção plena

O Group Polls facilitou o agendamento de um workshop de bem-estar corporativo para 50 pessoas.

AR

Alex R.

Treinador de bem-estar no local de trabalho

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para treinadores de bem-estar

Guias práticos para agilizar o agendamento, preencher sua agenda e aumentar sua prática.

Wellness coach outdoor session

Crie um calendário de coaching de bem-estar que se autoprograme

Healthcare wellness coach client session

Reduzir o não comparecimento com lembretes e pagamentos para treinadores de bem-estar

Hands-on group workshop with instructor guidance

Realize aulas com lotação esgotada com planilhas de inscrição e pagamentos com o Stripe

Perguntas frequentes

Posso oferecer chamadas de descoberta, pacotes e acompanhamento em um único link?

Sim. Use vários tipos de sessão em sua Booking Page e 1:1s para que os clientes escolham exatamente o que precisam.

O Doodle se conecta aos meus aplicativos de calendário e vídeo?

Sim. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Google Meet, o Teams ou o Webex com um clique.

Como faço para realizar sessões co-hospedadas?

Use a co-apresentação para que uma sessão seja reservada somente quando todos os calendários estiverem alinhados - ideal para programas conjuntos com nutricionistas ou terapeutas.

As informações dos clientes estão seguras?

Sim. Somente a disponibilidade é compartilhada. As respostas do cliente são protegidas com acesso baseado em permissão e conformidade com SOC 2, GDPR e CCPA.

Posso definir buffers, fusos horários e regras de cancelamento?

Sim. Adicione buffers de preparação, detecte automaticamente os fusos horários e personalize o cancelamento e o reagendamento para proteger seu tempo.

Coloque seu calendário de treinamento no piloto automático

Sem taxas de instalação e com preços flexíveis para atender a qualquer tamanho de clínica.

Não é necessário cartão de crédito.