Agendamento para instrutores de aulas em grupo que preenchem as vagas
Confiado por organizações de bem-estar e instrutores de saúde em todo o mundo
Gerencie sua agenda sem esforço
Publique suas aulas uma única vez e permita que os clientes façam sua própria reserva, reagendem ou escolham outro horário. Os buffers inteligentes e a prevenção de agendamento duplo mantêm seu tempo de preparação e limpeza protegido.
Simplifique a coordenação entre classes e equipes
Lide com vários tipos de aulas, estúdios e reuniões em um só lugar. Use Group Polls para alinhar co-instrutores, escolher horários por demanda e detectar automaticamente fusos horários para sessões virtuais.
Ofereça uma experiência profissional e refinada
As confirmações por e-mail, os lembretes e os convites do calendário reduzem o não comparecimento. Marca personalizada, pagamentos e instruções claras fazem com que cada interação seja perfeita e confiável.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para todas as formas de você liderar uma classe
Sincronize calendários e fique livre de conflitos
Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple para mostrar a disponibilidade em tempo real nos estúdios e na telessaúde. O Doodle bloqueia conflitos, adiciona buffers e registra links do Zoom, Teams, Meet ou Webex automaticamente.
Permita que os clientes façam reservas on-line instantaneamente
Compartilhe uma página de reservas para consultas e visitas. Os clientes veem as vagas disponíveis, fazem reservas em segundos e recebem confirmações ou links para reagendamento, enquanto você controla a capacidade e os horários de corte.
Marque todas as aulas do seu jeito
Adicione seu logotipo, cores, descrições de aulas e preços. O texto gerado por IA ajuda a delinear metas e detalhes e, em seguida, você refina o tom para combinar com a sua marca.
Mantenha os dados do cliente privados e seguros
Somente a disponibilidade é compartilhada. As respostas dos clientes permanecem protegidas com acesso baseado em permissão. O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA para que você tenha total tranquilidade.
Encontre o horário perfeito para cada workshop
Use Group Polls para agendar séries ou eventos especiais. Convide até 1.000 participantes, visualize as preferências instantaneamente e marque o melhor horário com um clique.
Gerencie turmas e listas com facilidade
Crie planilhas de inscrição para programas ou turmas de capacidade limitada. Defina limites de assentos, colete detalhes de admissão e organize tudo em um único painel de controle.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle preenche minhas aulas de reabilitação mais rapidamente. Pagamentos, lembretes e convites de calendário reduzem o não comparecimento.
As Group Polls fizeram com que três co-instrutores se alinhassem em um novo horário em minutos, não em dias.
As folhas de registro limitam os assentos e coletam informações de admissão com segurança. A instalação levou 10 minutos.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Como faço para gerenciar as aulas recorrentes?
Defina a disponibilidade recorrente ou adicione espaços repetidos a uma folha de registro. Os clientes podem agendar sessões semanais, quinzenais ou mensais e receber lembretes automáticos.
O Doodle é sincronizado com meu calendário e aplicativo de vídeo?
Sim. Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple e adicione automaticamente links do Zoom, do Google Meet, do Teams ou do Webex às reservas.
Posso coletar informações de saúde ou isenções antes da aula?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à reserva ou à inscrição, torne os campos obrigatórios e visualize ou exporte as respostas.
Os dados do cliente são privados e seguros?
Sim. Somente a sua disponibilidade é compartilhada. Os dados do cliente são baseados em permissão e protegidos pela conformidade com o GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3.
Posso limitar os assentos, definir buffers e evitar a sobreposição?
Sim. Limite os assentos por vaga, adicione buffers de preparação e limpeza e o Doodle bloqueia as reservas duplas em seus calendários.