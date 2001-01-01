Programmazione semplice e sicura per i coach del benessere
Fiducioso per le organizzazioni di benessere e sanitarie
Lascia che i clienti prenotino da soli
Condividi la tua pagina di prenotazione in modo che i clienti possano programmare incontri 1:1, chiamate di scoperta e follow-up senza dover fare avanti e indietro. Doodle sincronizza il tuo calendario, invia conferme e aggiunge automaticamente i link ai video.
Rimani sincronizzato tra i vari fusi orari
Coordina sessioni, ritiri e riunioni di squadra senza sforzo. La disponibilità in tempo reale, i buffer intelligenti e i link per le prenotazioni in co-hosting evitano sovrapposizioni e doppie prenotazioni.
Un aspetto curato e protetto
Le pagine di prenotazione con il marchio, i promemoria automatici e i pagamenti con Stripe riducono i no-show e le cancellazioni, mentre Doodle fa rispettare le tue regole di riprogrammazione e di policy.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per il tuo modo di allenare e crescere
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple una sola volta. Doodle blocca gli orari di lavoro, rileva i fusi orari e aggiunge automaticamente i link a Zoom, Meet, Teams o Webex in modo che ogni sessione inizi in orario.
Mantieni la tua agenda concentrata e flessibile
Programmazione in tempo reale per pacchetti e sessioni 1:1. Offri fasce orarie dedicate, aggiungi tempi di preparazione, evita le doppie prenotazioni e consenti ai clienti di riprogrammare con un solo link.
Personalizza ogni esperienza del cliente
Mostra un’immagine professionale con il tuo logo, i colori del marchio e l’URL. Aggiungi domande personalizzate per raccogliere obiettivi, preferenze o consensi prima delle sessioni, così puoi personalizzare il coaching senza ulteriori e-mail.
Proteggi i dati dei clienti con la sicurezza aziendale
Sicurezza di livello enterprise per progettazione: GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Livello 3. Solo la disponibilità viene condivisa; le risposte dei clienti rimangono private grazie all'accesso basato sui permessi e ai dettagli nascosti dei partecipanti.
Trova il momento migliore per le sessioni di gruppo
Trova l'orario migliore per le riunioni di gruppo, le sessioni con i partner o i workshop sul benessere aziendale con i sondaggi di gruppo. Invita fino a 1.000 partecipanti e lascia che Doodle individui immediatamente l'orario vincente.
Riempi più velocemente le classi e i workshop
Riempi velocemente i corsi e i workshop con i fogli di iscrizione. Crea fasce orarie, fissa un tetto massimo di posti e invia promemoria automatici per far sì che le tue sessioni siano piene e in orario.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
I clienti prenotano da soli gli appuntamenti 1:1 e i promemoria dimezzano i no-show.
Ho riempito un corso di breathwork da 20 posti in un giorno utilizzando i fogli di iscrizione e Stripe.
I sondaggi di gruppo hanno reso indolore la programmazione di un workshop sul benessere aziendale per 50 persone.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per
allenatori del benessere
Domande frequenti
Posso offrire chiamate di scoperta, pacchetti e follow-up su un unico link?
Sì. Utilizza più tipi di sessione nella tua pagina di prenotazione e nelle sessioni 1:1 in modo che i clienti scelgano esattamente ciò di cui hanno bisogno.
Doodle si collega alle mie app di calendario e video?
Sì. Collega i calendari Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.
Come faccio a gestire le sessioni in co-hosting?
Utilizza il co-hosting in modo che una sessione venga prenotata solo quando tutti i calendari sono allineati: ideale per programmi congiunti con nutrizionisti o terapisti.
Le informazioni dei clienti sono sicure?
Sì. Viene condivisa solo la disponibilità. Le risposte dei clienti sono protette da un accesso basato sui permessi e dalla conformità ai requisiti SOC 2, GDPR e CCPA.
Posso impostare buffer, fusi orari e regole di cancellazione?
Sì. Aggiungi buffer di preparazione, rileva automaticamente i fusi orari e personalizza la cancellazione e la riprogrammazione per proteggere il tuo tempo.