Programmazione semplice per i nutrizionisti
Fiducioso per i leader del settore salute e benessere
Automatizzare l'ingresso, le valutazioni iniziali e i follow-up
I clienti prenotano online, si riprogrammano da soli e tu ricevi dei buffer intelligenti per preparare i piani dei pasti.
Tutte le tue sessioni, organizzate in un unico posto
Gestisci consulenze 1:1, sessioni familiari o incontri con i fornitori da un unico calendario. Condividi link unici per i nuovi clienti, i follow-up, la teleassistenza o le visite di persona.
Sii professionale, sii affidabile
Le pagine con il marchio, le conferme, i promemoria e i pagamenti riducono i no-show e le lacune dell'ultimo minuto, mantenendo il tuo programma coerente e il tuo studio in ordine.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Realizzato per la cura della nutrizione moderna
Sincronizza automaticamente i tuoi calendari
Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple per sincronizzare automaticamente consulenze, lezioni e tempo libero. Doodle evita le doppie prenotazioni e suggerisce orari più intelligenti.
Condividi una pagina di prenotazione che fa il lavoro al posto tuo
Condividi una pagina di prenotazione con disponibilità in tempo reale, rilevamento del fuso orario e buffer. I clienti scelgono uno slot e Doodle invia automaticamente le conferme, i link per la riprogrammazione e raccoglie i pagamenti tramite Stripe.
Personalizza le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori e un link cliccabile al tuo sito. Fai domande personalizzate come gli obiettivi della dieta, le allergie o i farmaci in uso. Imposta la durata della sessione, il tempo di preparazione e le tariffe.
Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri
Solo la disponibilità è visibile. I dati dei clienti rimangono privati grazie all'accesso basato sui permessi. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA per una programmazione sicura.
Trova velocemente gli orari delle riunioni con i sondaggi di gruppo
Usa i sondaggi di gruppo per coordinare le revisioni dei casi medici, le collaborazioni con i marchi o le riunioni di team. Invita fino a 1000 partecipanti e trova un orario che tutti possano rispettare.
Riempi i corsi di gruppo con i fogli di iscrizione
Pubblica i fogli di iscrizione per i corsi di gruppo come la lettura delle etichette, la preparazione dei pasti o l'educazione al diabete. Limita i posti e invia promemoria automatici.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
La mia pagina di prenotazione ha riempito il mio calendario di consulenze a pagamento e i promemoria hanno dimezzato i no-show.
Eseguo visite in teleassistenza e di persona con un unico collegamento. Le domande di ingresso arrivano prima dell'incontro.
I sondaggi di gruppo rendono indolore il coordinamento delle revisioni dei casi medici e delle riunioni del marchio.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per i nutrizionisti
Domande frequenti
Posso raccogliere la storia della dieta e gli obiettivi prima delle sessioni?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione e ricevi le risposte automaticamente.
Doodle funziona con il mio calendario e lo strumento video?
Sì. Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.
Posso accettare pagamenti quando i clienti prenotano?
Sì. Raccogli le tariffe tramite Stripe durante la prenotazione di consulenze, pacchetti o corsi.
I dati dei clienti sono sicuri?
Viene condivisa solo la disponibilità. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA, con accesso basato sui permessi.
Posso impostare diversi tipi di sessione e limiti?
Sì. Definisci la durata, i buffer, la teleassistenza o la presenza di persona e il limite massimo di posti per i corsi di gruppo.