Programmazione semplice per i nutrizionisti

Salta l'etichetta del telefono. Condividi la disponibilità in tempo reale, evita le doppie prenotazioni, raccogli i dettagli dell'assunzione e mantieni il tuo calendario pieno di sessioni a pagamento e a prova di mancata presentazione.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per i leader del settore salute e benessere

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Automatizzare l'ingresso, le valutazioni iniziali e i follow-up

I clienti prenotano online, si riprogrammano da soli e tu ricevi dei buffer intelligenti per preparare i piani dei pasti.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Tutte le tue sessioni, organizzate in un unico posto

Gestisci consulenze 1:1, sessioni familiari o incontri con i fornitori da un unico calendario. Condividi link unici per i nuovi clienti, i follow-up, la teleassistenza o le visite di persona.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Sii professionale, sii affidabile

Le pagine con il marchio, le conferme, i promemoria e i pagamenti riducono i no-show e le lacune dell'ultimo minuto, mantenendo il tuo programma coerente e il tuo studio in ordine.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per la cura della nutrizione moderna

Sincronizza automaticamente i tuoi calendari

Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple per sincronizzare automaticamente consulenze, lezioni e tempo libero. Doodle evita le doppie prenotazioni e suggerisce orari più intelligenti.

Condividi una pagina di prenotazione che fa il lavoro al posto tuo

Condividi una pagina di prenotazione con disponibilità in tempo reale, rilevamento del fuso orario e buffer. I clienti scelgono uno slot e Doodle invia automaticamente le conferme, i link per la riprogrammazione e raccoglie i pagamenti tramite Stripe.

Personalizza le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori e un link cliccabile al tuo sito. Fai domande personalizzate come gli obiettivi della dieta, le allergie o i farmaci in uso. Imposta la durata della sessione, il tempo di preparazione e le tariffe.

Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri

Solo la disponibilità è visibile. I dati dei clienti rimangono privati grazie all'accesso basato sui permessi. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA per una programmazione sicura.

Trova velocemente gli orari delle riunioni con i sondaggi di gruppo

Usa i sondaggi di gruppo per coordinare le revisioni dei casi medici, le collaborazioni con i marchi o le riunioni di team. Invita fino a 1000 partecipanti e trova un orario che tutti possano rispettare.

Riempi i corsi di gruppo con i fogli di iscrizione

Pubblica i fogli di iscrizione per i corsi di gruppo come la lettura delle etichette, la preparazione dei pasti o l'educazione al diabete. Limita i posti e invia promemoria automatici.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

La mia pagina di prenotazione ha riempito il mio calendario di consulenze a pagamento e i promemoria hanno dimezzato i no-show.

DS

Dana S.

Nutrizionista

Eseguo visite in teleassistenza e di persona con un unico collegamento. Le domande di ingresso arrivano prima dell'incontro.

MT

Marcus T.

RD

I sondaggi di gruppo rendono indolore il coordinamento delle revisioni dei casi medici e delle riunioni del marchio.

LM

Leah M.

Nutrizionista sportivo

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per i nutrizionisti

Suggerimenti per snellire la programmazione, proteggere l'attenzione e far crescere la tua base di clienti

Nutritionist in a healthcare setting presenting a weekly meal plan

Come creare una pagina di prenotazione per il nutrizionista che converte

Nutritionist in a client session

Ridurre i no-show: promemoria, buffer e pagamenti che funzionano

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Organizza corsi di gruppo con fogli di iscrizione: argomenti di nutrizione che fanno vendere

Domande frequenti

Posso raccogliere la storia della dieta e gli obiettivi prima delle sessioni?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione e ricevi le risposte automaticamente.

Doodle funziona con il mio calendario e lo strumento video?

Sì. Collega il calendario di Google, Microsoft o Apple e lancia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.

Posso accettare pagamenti quando i clienti prenotano?

Sì. Raccogli le tariffe tramite Stripe durante la prenotazione di consulenze, pacchetti o corsi.

I dati dei clienti sono sicuri?

Viene condivisa solo la disponibilità. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA, con accesso basato sui permessi.

Posso impostare diversi tipi di sessione e limiti?

Sì. Definisci la durata, i buffer, la teleassistenza o la presenza di persona e il limite massimo di posti per i corsi di gruppo.

Prenota più consulti, dedicare più tempo alle cure

0 dollari per iniziare. Risparmia ore ogni settimana con la programmazione automatica, i promemoria e i pagamenti per un calendario completo e prevedibile.

Non è richiesta la carta di credito.