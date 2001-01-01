Crea un Doodle

Programmazione semplice per gli allenatori di fitness più impegnati

Smetti di rincorrere sms e DM. Condividi un link di prenotazione, sincronizza il tuo calendario, evita le doppie prenotazioni e permetti ai clienti di prenotare sessioni adatte al loro fuso orario.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducioso per i marchi di fitness, le cliniche e gli allenatori indipendenti

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Allenati di più, manda meno messaggi

Condividi un unico link di prenotazione per le chiamate di scoperta, le sessioni di PT e i rinnovi. Doodle sincronizza il tuo calendario, invia le conferme e gestisce i pagamenti mentre ti alleni.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Fai in modo che ogni sessione si svolga senza intoppi

Coordina i clienti o gli studi senza fatica. La disponibilità in tempo reale, i buffer e il rilevamento del fuso orario evitano le sovrapposizioni, sia che tu sia in palestra, online o in viaggio.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Un aspetto professionale dal primo scatto all'ultima ripetizione

Pagine di prenotazione brandizzate, promemoria automatici e link per la riprogrammazione riducono i no-show e il caos dell'ultimo minuto, mantenendo le tue sessioni affidabili e senza stress.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per alimentare la tua attività di formazione

Sincronizza automaticamente i tuoi calendari

Collega i calendari di Google, Outlook o Apple per bloccare allenamenti e lezioni. Doodle evita le doppie prenotazioni, aggiunge buffer e suggerisce orari più intelligenti quando sei impegnato.

Permetti ai clienti di prenotare e pagare in tempo reale

Condividi la tua pagina di prenotazione o il tuo link 1:1 in modo che i clienti prenotino in base alla tua disponibilità in tempo reale. I pagamenti con Stripe, il rilevamento dei fusi orari e i link video istantanei rendono il tutto più semplice.

Personalizza la tua esperienza di prenotazione

Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori e un link al tuo sito web per dare un'impressione di qualità allo studio. Cattura gli obiettivi del cliente, gli infortuni o i dettagli dell'attrezzatura in modo che ogni sessione inizi in modo preparato.

Mantenere la riservatezza e la conformità dei dati dei clienti

Solo la disponibilità viene condivisa, mai i dettagli del calendario. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA in modo che tu possa concentrarti sul coaching, non sulla conformità.

Trova velocemente i tempi della squadra con i sondaggi di gruppo

Pianifica i bootcamp o le dimostrazioni di benessere senza dover fare discussioni interminabili. Lascia che fino a 1000 partecipanti votino e blocca il momento migliore all'istante.

Riempi facilmente le classi con i fogli di iscrizione

Elenca workshop o valutazioni, imposta limiti di posti e aggiungi buffer. Doodle invia conferme e promemoria in modo automatico, così da rimanere sempre organizzato.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Ho ridotto i tempi di amministrazione del 50%. I clienti prenotano, pagano e ricevono promemoria automaticamente.

JS

Jordan S.

Allenatore di fitness

I sondaggi di gruppo hanno reso semplice la programmazione del nostro bootcamp per 20 persone. Un link e il gioco è fatto.

ML

Maya L.

Allenatore capo

Basta con le prenotazioni doppie o i fusi orari. Le mie sessioni online sono puntuali.

CR

Carlos R.

Formatore online

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per il fitness crescita aziendale

Scopri come semplificare la programmazione, migliorare la fidelizzazione dei clienti e scalare la tua formazione con strumenti di calendario intelligenti.

Fitness trainer coaching a client during a battle rope workout in a modern studio

Come gli istruttori di fitness usano Doodle per riempire le classi ogni settimana

La pagina di prenotazione perfetta per un istruttore di fitness: esempi e suggerimenti

Fitness trainer in gym with client

Gestione di corsi ibridi: strumenti di programmazione per l'uso in palestra e online

Domande frequenti

Posso impostare diverse durate e prezzi delle sessioni?

Sì. Crea servizi come sessioni da 30, 45 o 60 minuti con prezzi, buffer e luoghi personalizzati. Raccogli il pagamento durante la prenotazione tramite Stripe.

Doodle funziona con le mie applicazioni di calendario e video?

Sì. Sincronizza il calendario di Google, Outlook o Apple e lancia le riunioni di Zoom, Google Meet, Teams o Webex da ogni prenotazione.

Posso organizzare dei corsi di tipo drop-in e limitare i posti?

Sì. Usa i fogli di iscrizione per aggiungere fasce orarie, stabilire limiti di posti e raccogliere i dati dei partecipanti. Le conferme e i promemoria automatici mantengono alta la partecipazione.

I clienti vedono i miei altri appuntamenti?

No. Vengono condivisi solo i tuoi orari disponibili. Gli eventi personali e le risposte dei clienti rimangono privati. Doodle è sicuro e conforme a GDPR, SOC 2 e CCPA.

Cosa succede se viaggio o cambio orario?

Aggiorna la tua disponibilità una volta sola. Doodle regola le tue pagine di prenotazione, rispetta i buffer e le date di blackout e gestisce i fusi orari in modo che i clienti vedano sempre gli orari giusti.

Riempi il tuo calendario, non la tua casella di posta

Piani semplici che si ripagano da soli dopo il primo nuovo cliente.

Non è richiesta la carta di credito.