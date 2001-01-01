Programmazione semplice per gli allenatori di fitness più impegnati
Fiducioso per i marchi di fitness, le cliniche e gli allenatori indipendenti
Allenati di più, manda meno messaggi
Condividi un unico link di prenotazione per le chiamate di scoperta, le sessioni di PT e i rinnovi. Doodle sincronizza il tuo calendario, invia le conferme e gestisce i pagamenti mentre ti alleni.
Fai in modo che ogni sessione si svolga senza intoppi
Coordina i clienti o gli studi senza fatica. La disponibilità in tempo reale, i buffer e il rilevamento del fuso orario evitano le sovrapposizioni, sia che tu sia in palestra, online o in viaggio.
Un aspetto professionale dal primo scatto all'ultima ripetizione
Pagine di prenotazione brandizzate, promemoria automatici e link per la riprogrammazione riducono i no-show e il caos dell'ultimo minuto, mantenendo le tue sessioni affidabili e senza stress.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per alimentare la tua attività di formazione
Sincronizza automaticamente i tuoi calendari
Collega i calendari di Google, Outlook o Apple per bloccare allenamenti e lezioni. Doodle evita le doppie prenotazioni, aggiunge buffer e suggerisce orari più intelligenti quando sei impegnato.
Permetti ai clienti di prenotare e pagare in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione o il tuo link 1:1 in modo che i clienti prenotino in base alla tua disponibilità in tempo reale. I pagamenti con Stripe, il rilevamento dei fusi orari e i link video istantanei rendono il tutto più semplice.
Personalizza la tua esperienza di prenotazione
Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori e un link al tuo sito web per dare un'impressione di qualità allo studio. Cattura gli obiettivi del cliente, gli infortuni o i dettagli dell'attrezzatura in modo che ogni sessione inizi in modo preparato.
Mantenere la riservatezza e la conformità dei dati dei clienti
Solo la disponibilità viene condivisa, mai i dettagli del calendario. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA in modo che tu possa concentrarti sul coaching, non sulla conformità.
Trova velocemente i tempi della squadra con i sondaggi di gruppo
Pianifica i bootcamp o le dimostrazioni di benessere senza dover fare discussioni interminabili. Lascia che fino a 1000 partecipanti votino e blocca il momento migliore all'istante.
Riempi facilmente le classi con i fogli di iscrizione
Elenca workshop o valutazioni, imposta limiti di posti e aggiungi buffer. Doodle invia conferme e promemoria in modo automatico, così da rimanere sempre organizzato.
Sincronizza automaticamente i tuoi calendari
Collega i calendari di Google, Outlook o Apple per bloccare allenamenti e lezioni. Doodle evita le doppie prenotazioni, aggiunge buffer e suggerisce orari più intelligenti quando sei impegnato.
Permetti ai clienti di prenotare e pagare in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione o il tuo link 1:1 in modo che i clienti prenotino in base alla tua disponibilità in tempo reale. I pagamenti con Stripe, il rilevamento dei fusi orari e i link video istantanei rendono il tutto più semplice.
Personalizza la tua esperienza di prenotazione
Aggiungi il tuo logo, i tuoi colori e un link al tuo sito web per dare un'impressione di qualità allo studio. Cattura gli obiettivi del cliente, gli infortuni o i dettagli dell'attrezzatura in modo che ogni sessione inizi in modo preparato.
Mantenere la riservatezza e la conformità dei dati dei clienti
Solo la disponibilità viene condivisa, mai i dettagli del calendario. Doodle soddisfa gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA in modo che tu possa concentrarti sul coaching, non sulla conformità.
Trova velocemente i tempi della squadra con i sondaggi di gruppo
Pianifica i bootcamp o le dimostrazioni di benessere senza dover fare discussioni interminabili. Lascia che fino a 1000 partecipanti votino e blocca il momento migliore all'istante.
Riempi facilmente le classi con i fogli di iscrizione
Elenca workshop o valutazioni, imposta limiti di posti e aggiungi buffer. Doodle invia conferme e promemoria in modo automatico, così da rimanere sempre organizzato.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Ho ridotto i tempi di amministrazione del 50%. I clienti prenotano, pagano e ricevono promemoria automaticamente.
I sondaggi di gruppo hanno reso semplice la programmazione del nostro bootcamp per 20 persone. Un link e il gioco è fatto.
Basta con le prenotazioni doppie o i fusi orari. Le mie sessioni online sono puntuali.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per il fitness
crescita aziendale
Domande frequenti
Posso impostare diverse durate e prezzi delle sessioni?
Sì. Crea servizi come sessioni da 30, 45 o 60 minuti con prezzi, buffer e luoghi personalizzati. Raccogli il pagamento durante la prenotazione tramite Stripe.
Doodle funziona con le mie applicazioni di calendario e video?
Sì. Sincronizza il calendario di Google, Outlook o Apple e lancia le riunioni di Zoom, Google Meet, Teams o Webex da ogni prenotazione.
Posso organizzare dei corsi di tipo drop-in e limitare i posti?
Sì. Usa i fogli di iscrizione per aggiungere fasce orarie, stabilire limiti di posti e raccogliere i dati dei partecipanti. Le conferme e i promemoria automatici mantengono alta la partecipazione.
I clienti vedono i miei altri appuntamenti?
No. Vengono condivisi solo i tuoi orari disponibili. Gli eventi personali e le risposte dei clienti rimangono privati. Doodle è sicuro e conforme a GDPR, SOC 2 e CCPA.
Cosa succede se viaggio o cambio orario?
Aggiorna la tua disponibilità una volta sola. Doodle regola le tue pagine di prenotazione, rispetta i buffer e le date di blackout e gestisce i fusi orari in modo che i clienti vedano sempre gli orari giusti.