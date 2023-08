Il processo di selezione degli orari nei singoli giorni è qualcosa che i nostri utenti conoscono molto bene quando programmano un evento con Doodle, ma che dire della programmazione di eventi che si estendono su più giorni, come una vacanza con gli amici o una conferenza? I nostri utenti hanno richiesto spesso una funzione per più giorni e siamo felici di poter dire che le votazioni per eventi di più giorni sono ora supportate a livello internazionale nella versione Desktop Web di Doodle!

Questa nuova funzione gratuita è già disponibile negli Stati Uniti e in Canada, dove gli utenti hanno testato gli eventi di più giorni e fornito il loro feedback. Durante questo periodo di test, sono stati creati circa 65.000 sondaggi su eventi di più giorni e più di 250.000 persone hanno partecipato a questi eventi. Visto il successo di questi sondaggi, è arrivato il momento di estendere questa funzione a tutti i nostri utenti.

Programmare un evento di più giorni è semplice. Basta fare clic su una data, prendere la freccia verde e selezionare il numero di giorni necessari.