Programmation simple et sécurisée pour les coachs en bien-être
Les organismes de bien-être et de soins de santé font confiance à ce produit
Laisse les clients réserver eux-mêmes
Partage ta page de réservation pour que les clients puissent planifier des rencontres individuelles, des appels de découverte et des suivis sans faire de va-et-vient. Doodle synchronise ton calendrier, envoie des confirmations et ajoute des liens vidéo automatiquement.
Reste synchronisé entre les fuseaux horaires
Coordonne les sessions, les retraites et les réunions d'équipe sans effort. La disponibilité en temps réel, les tampons intelligents et les liens de réservation en co-hébergement empêchent les chevauchements et les doubles réservations.
Aie l'air poli et reste protégé
Des pages de réservation à ton image, des rappels automatisés et des paiements Stripe réduisent les absences et les annulations, tandis que Doodle applique tes règles de reprogrammation et de politique générale.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour ta façon de coacher et de te développer
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte une seule fois le calendrier de Google, Microsoft ou Apple. Doodle bloque les heures chargées, détecte les fuseaux horaires et ajoute automatiquement des liens Zoom, Meet, Teams ou Webex pour que chaque session commence à l'heure.
Fais en sorte que ton emploi du temps soit bien ciblé et flexible.
Planification en temps réel pour les séances individuelles et les forfaits. Propose des créneaux fixes, ajoute des marges de préparation, évite les doubles réservations et permets aux clients de reprogrammer en un clic.
Personnalise l'expérience de chaque client
Affiche un look professionnel avec ton logo, tes couleurs et ton URL. Ajoute des questions personnalisées pour connaître les objectifs, les préférences ou les renonciations et personnaliser le coaching sans échanges d’e-mails inutiles.
Protège les données des clients avec la sécurité de l'entreprise
Sécurité de niveau entreprise dès la conception : GDPR, SOC 2, CCPA, et Cyber Verify niveau 3. Seule la disponibilité est partagée ; les réponses des clients restent privées grâce à un accès basé sur la permission et aux détails cachés des participants.
Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.
Trouve le meilleur moment pour les réunions de groupe, les sessions partenaires ou les ateliers de bien-être en entreprise avec les sondages de groupe. Invite jusqu’à 1000 participants et laisse Doodle trouver automatiquement l’heure idéale.
Remplis plus rapidement les classes et les ateliers
Remplis rapidement les classes et les ateliers grâce aux feuilles d'inscription. Crée des créneaux horaires, plafonne les places et envoie des rappels automatiques pour que tes sessions soient complètes et se déroulent dans les temps.
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte une seule fois le calendrier de Google, Microsoft ou Apple. Doodle bloque les heures chargées, détecte les fuseaux horaires et ajoute automatiquement des liens Zoom, Meet, Teams ou Webex pour que chaque session commence à l'heure.
Fais en sorte que ton emploi du temps soit bien ciblé et flexible.
Planification en temps réel pour les séances individuelles et les forfaits. Propose des créneaux fixes, ajoute des marges de préparation, évite les doubles réservations et permets aux clients de reprogrammer en un clic.
Personnalise l'expérience de chaque client
Affiche un look professionnel avec ton logo, tes couleurs et ton URL. Ajoute des questions personnalisées pour connaître les objectifs, les préférences ou les renonciations et personnaliser le coaching sans échanges d’e-mails inutiles.
Protège les données des clients avec la sécurité de l'entreprise
Sécurité de niveau entreprise dès la conception : GDPR, SOC 2, CCPA, et Cyber Verify niveau 3. Seule la disponibilité est partagée ; les réponses des clients restent privées grâce à un accès basé sur la permission et aux détails cachés des participants.
Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.
Trouve le meilleur moment pour les réunions de groupe, les sessions partenaires ou les ateliers de bien-être en entreprise avec les sondages de groupe. Invite jusqu’à 1000 participants et laisse Doodle trouver automatiquement l’heure idéale.
Remplis plus rapidement les classes et les ateliers
Remplis rapidement les classes et les ateliers grâce aux feuilles d'inscription. Crée des créneaux horaires, plafonne les places et envoie des rappels automatiques pour que tes sessions soient complètes et se déroulent dans les temps.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Les clients réservent eux-mêmes les rendez-vous 1:1 et les rappels réduisent de moitié les absences.
J'ai rempli un cours de travail respiratoire de 20 places en une journée en utilisant les feuilles d'inscription et Stripe.
Les sondages de groupe ont permis de programmer sans douleur un atelier de bien-être en entreprise pour 50 personnes.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour les
coachs en bien-être
Questions fréquentes
Puis-je proposer des appels de découverte, des forfaits et des suivis sur un seul lien ?
Oui. Utilise plusieurs types de sessions sur ta page de réservation et les sessions 1:1 pour que les clients choisissent exactement ce dont ils ont besoin.
Doodle se connecte-t-il à mon calendrier et à mes applications vidéo ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Google Meet, Teams ou Webex en un seul clic.
Comment organiser des sessions co-animées ?
Utilise la co-animation pour qu'une session ne soit réservée que lorsque tous les calendriers sont alignés - idéal pour les programmes conjoints avec des nutritionnistes ou des thérapeutes.
Les informations sur les clients sont-elles sécurisées ?
Oui. Seule la disponibilité est partagée. Les réponses des clients sont protégées grâce à un accès basé sur les autorisations et à la conformité avec SOC 2, GDPR et CCPA.
Puis-je définir des tampons, des fuseaux horaires et des règles d'annulation ?
Oui. Ajoute des tampons de préparation, détecte automatiquement les fuseaux horaires et personnalise l'annulation et la reprogrammation pour protéger ton temps.