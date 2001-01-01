Créer un Doodle

Programmation simple et sécurisée pour les coachs en bien-être

En tant que coach en bien-être, laisse les clients réserver des séances avec une programmation sécurisée, une synchronisation de calendrier, des rappels et des paiements pour que tu coaches plus et que tu gères moins.

Créer un Doodle
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Les organismes de bien-être et de soins de santé font confiance à ce produit

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Laisse les clients réserver eux-mêmes

Partage ta page de réservation pour que les clients puissent planifier des rencontres individuelles, des appels de découverte et des suivis sans faire de va-et-vient. Doodle synchronise ton calendrier, envoie des confirmations et ajoute des liens vidéo automatiquement.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Reste synchronisé entre les fuseaux horaires

Coordonne les sessions, les retraites et les réunions d'équipe sans effort. La disponibilité en temps réel, les tampons intelligents et les liens de réservation en co-hébergement empêchent les chevauchements et les doubles réservations.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Aie l'air poli et reste protégé

Des pages de réservation à ton image, des rappels automatisés et des paiements Stripe réduisent les absences et les annulations, tandis que Doodle applique tes règles de reprogrammation et de politique générale.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour ta façon de coacher et de te développer

Synchronise ton calendrier automatiquement

Connecte une seule fois le calendrier de Google, Microsoft ou Apple. Doodle bloque les heures chargées, détecte les fuseaux horaires et ajoute automatiquement des liens Zoom, Meet, Teams ou Webex pour que chaque session commence à l'heure.

Fais en sorte que ton emploi du temps soit bien ciblé et flexible.

Planification en temps réel pour les séances individuelles et les forfaits. Propose des créneaux fixes, ajoute des marges de préparation, évite les doubles réservations et permets aux clients de reprogrammer en un clic.

Personnalise l'expérience de chaque client

Affiche un look professionnel avec ton logo, tes couleurs et ton URL. Ajoute des questions personnalisées pour connaître les objectifs, les préférences ou les renonciations et personnaliser le coaching sans échanges d’e-mails inutiles.

Protège les données des clients avec la sécurité de l'entreprise

Sécurité de niveau entreprise dès la conception : GDPR, SOC 2, CCPA, et Cyber Verify niveau 3. Seule la disponibilité est partagée ; les réponses des clients restent privées grâce à un accès basé sur la permission et aux détails cachés des participants.

Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.

Trouve le meilleur moment pour les réunions de groupe, les sessions partenaires ou les ateliers de bien-être en entreprise avec les sondages de groupe. Invite jusqu’à 1000 participants et laisse Doodle trouver automatiquement l’heure idéale.

Remplis plus rapidement les classes et les ateliers

Remplis rapidement les classes et les ateliers grâce aux feuilles d'inscription. Crée des créneaux horaires, plafonne les places et envoie des rappels automatiques pour que tes sessions soient complètes et se déroulent dans les temps.

Synchronise ton calendrier automatiquement

Connecte une seule fois le calendrier de Google, Microsoft ou Apple. Doodle bloque les heures chargées, détecte les fuseaux horaires et ajoute automatiquement des liens Zoom, Meet, Teams ou Webex pour que chaque session commence à l'heure.

Fais en sorte que ton emploi du temps soit bien ciblé et flexible.

Planification en temps réel pour les séances individuelles et les forfaits. Propose des créneaux fixes, ajoute des marges de préparation, évite les doubles réservations et permets aux clients de reprogrammer en un clic.

Personnalise l'expérience de chaque client

Affiche un look professionnel avec ton logo, tes couleurs et ton URL. Ajoute des questions personnalisées pour connaître les objectifs, les préférences ou les renonciations et personnaliser le coaching sans échanges d’e-mails inutiles.

Protège les données des clients avec la sécurité de l'entreprise

Sécurité de niveau entreprise dès la conception : GDPR, SOC 2, CCPA, et Cyber Verify niveau 3. Seule la disponibilité est partagée ; les réponses des clients restent privées grâce à un accès basé sur la permission et aux détails cachés des participants.

Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.

Trouve le meilleur moment pour les réunions de groupe, les sessions partenaires ou les ateliers de bien-être en entreprise avec les sondages de groupe. Invite jusqu’à 1000 participants et laisse Doodle trouver automatiquement l’heure idéale.

Remplis plus rapidement les classes et les ateliers

Remplis rapidement les classes et les ateliers grâce aux feuilles d'inscription. Crée des créneaux horaires, plafonne les places et envoie des rappels automatiques pour que tes sessions soient complètes et se déroulent dans les temps.

Créer un Doodle

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Les clients réservent eux-mêmes les rendez-vous 1:1 et les rappels réduisent de moitié les absences.

MS

Maya S.

Coach en bien-être

J'ai rempli un cours de travail respiratoire de 20 places en une journée en utilisant les feuilles d'inscription et Stripe.

JP

Jordan P.

Coach en pleine conscience

Les sondages de groupe ont permis de programmer sans douleur un atelier de bien-être en entreprise pour 50 personnes.

AR

Alex R.

Coach en bien-être au travail

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les coachs en bien-être

Des guides pratiques pour rationaliser les horaires, remplir ton agenda et développer ta pratique.

Wellness coach outdoor session

Construis un calendrier de coaching bien-être qui s'organise tout seul

Healthcare wellness coach client session

Réduis les absences avec des rappels et des paiements simples pour les coachs bien-être

Hands-on group workshop with instructor guidance

Organise des cours à guichets fermés avec des feuilles d'inscription et des paiements gérés par Stripe

Questions fréquentes

Puis-je proposer des appels de découverte, des forfaits et des suivis sur un seul lien ?

Oui. Utilise plusieurs types de sessions sur ta page de réservation et les sessions 1:1 pour que les clients choisissent exactement ce dont ils ont besoin.

Doodle se connecte-t-il à mon calendrier et à mes applications vidéo ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Google Meet, Teams ou Webex en un seul clic.

Comment organiser des sessions co-animées ?

Utilise la co-animation pour qu'une session ne soit réservée que lorsque tous les calendriers sont alignés - idéal pour les programmes conjoints avec des nutritionnistes ou des thérapeutes.

Les informations sur les clients sont-elles sécurisées ?

Oui. Seule la disponibilité est partagée. Les réponses des clients sont protégées grâce à un accès basé sur les autorisations et à la conformité avec SOC 2, GDPR et CCPA.

Puis-je définir des tampons, des fuseaux horaires et des règles d'annulation ?

Oui. Ajoute des tampons de préparation, détecte automatiquement les fuseaux horaires et personnalise l'annulation et la reprogrammation pour protéger ton temps.

Mets ton calendrier de coaching en pilote automatique

Pas de frais d'installation et une tarification flexible pour s'adapter à la taille du cabinet.

Aucune carte de crédit n'est requise.