Programmation simple pour les nutritionnistes
La confiance des leaders de la santé et du bien-être
Automatise l'accueil, les évaluations initiales et les suivis.
Les clients réservent en ligne, se reprogramment eux-mêmes, et tu as des tampons intelligents pour préparer les plans de repas.
Toutes tes sessions, organisées en un seul endroit
Organise des consultations 1:1, des séances familiales ou des réunions de prestataires à partir d'un seul calendrier. Partage des liens uniques pour les nouveaux clients, les suivis, la télésanté ou les visites en personne.
Aie l'air professionnel, reste fiable
Les pages de marque, les confirmations, les rappels et les paiements réduisent les absences et les écarts de dernière minute, ce qui te permet d'avoir un emploi du temps cohérent et une pratique impeccable.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui d�émarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour les soins nutritionnels modernes
Synchronise tes calendriers automatiquement
Connecte le calendrier Google, Microsoft ou Apple pour que les consultations, les cours et le temps personnel se synchronisent automatiquement. Doodle évite les doubles réservations et suggère des horaires plus intelligents.
Partage une page de réservation qui fait le travail à ta place
Partage une page de réservation avec disponibilité en temps réel et détection du fuseau horaire. Les clients choisissent un créneau, Doodle envoie les confirmations et gère les paiements via Stripe.
Personnalise tes pages de réservation
Ajoute ton logo, tes couleurs et un lien cliquable vers ton site. Pose des questions personnalisées telles que les objectifs alimentaires, les allergies ou les médicaments actuels. Fixe la durée des séances, le temps de préparation et les frais.
Garde les données des clients privées et sécurisées
Seule la disponibilité est visible. Les détails des clients restent privés grâce à un accès basé sur les permissions. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA pour une planification sécurisée.
Trouve rapidement des heures de réunion grâce aux sondages de groupe
Utilise les sondages de groupe pour coordonner les examens de cas de médecins, les partenariats de marque ou les réunions d'équipe. Invite jusqu'à 1000 participants et trouve une heure que tout le monde peut respecter.
Remplis les classes de groupe avec des feuilles d'inscription
Publie des feuilles d'inscription pour les cours collectifs comme la lecture d'étiquettes, la préparation des repas ou l'éducation au diabète. Limite les places et envoie des rappels automatiques.
Ma page de réservation a rempli mon calendrier avec des consultations payées, et les rappels ont réduit de moitié les absences.
Je gère la télésanté et les visites en personne avec un seul lien. Les questions d'admission arrivent avant la rencontre.
Les sondages de groupe facilitent la coordination des examens de cas des médecins et des réunions de marque.
Questions fréquentes
Puis-je recueillir les antécédents alimentaires et les objectifs avant les séances ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation et reçois les réponses automatiquement.
Doodle fonctionne-t-il avec mon calendrier et mon outil vidéo ?
Oui. Connecte ton calendrier Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Google Meet, Teams ou Webex en un seul clic.
Puis-je accepter des paiements lorsque les clients réservent ?
Oui. Recueille les frais via Stripe lors de la réservation de consultations, de forfaits ou de cours.
Les données des clients sont-elles sécurisées ?
Seule la disponibilité est partagée. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, avec un accès basé sur les permissions.
Puis-je définir différents types de sessions et de limites ?
Oui. Définis les durées, les tampons, la télésanté ou la présence en personne, et plafonne le nombre de places pour les cours collectifs.