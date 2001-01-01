Créer un Doodle

Programmation simple pour les nutritionnistes

Évite le piège du téléphone. Partage tes disponibilités en temps réel, évite les doubles réservations, recueille les détails de l'admission et garde ton calendrier plein avec des sessions payées et sans rendez-vous.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

La confiance des leaders de la santé et du bien-être

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Automatise l'accueil, les évaluations initiales et les suivis.

Les clients réservent en ligne, se reprogramment eux-mêmes, et tu as des tampons intelligents pour préparer les plans de repas.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Toutes tes sessions, organisées en un seul endroit

Organise des consultations 1:1, des séances familiales ou des réunions de prestataires à partir d'un seul calendrier. Partage des liens uniques pour les nouveaux clients, les suivis, la télésanté ou les visites en personne.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Aie l'air professionnel, reste fiable

Les pages de marque, les confirmations, les rappels et les paiements réduisent les absences et les écarts de dernière minute, ce qui te permet d'avoir un emploi du temps cohérent et une pratique impeccable.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour les soins nutritionnels modernes

Synchronise tes calendriers automatiquement

Connecte le calendrier Google, Microsoft ou Apple pour que les consultations, les cours et le temps personnel se synchronisent automatiquement. Doodle évite les doubles réservations et suggère des horaires plus intelligents.

Partage une page de réservation qui fait le travail à ta place

Partage une page de réservation avec disponibilité en temps réel et détection du fuseau horaire. Les clients choisissent un créneau, Doodle envoie les confirmations et gère les paiements via Stripe.

Personnalise tes pages de réservation

Ajoute ton logo, tes couleurs et un lien cliquable vers ton site. Pose des questions personnalisées telles que les objectifs alimentaires, les allergies ou les médicaments actuels. Fixe la durée des séances, le temps de préparation et les frais.

Garde les données des clients privées et sécurisées

Seule la disponibilité est visible. Les détails des clients restent privés grâce à un accès basé sur les permissions. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA pour une planification sécurisée.

Trouve rapidement des heures de réunion grâce aux sondages de groupe

Utilise les sondages de groupe pour coordonner les examens de cas de médecins, les partenariats de marque ou les réunions d'équipe. Invite jusqu'à 1000 participants et trouve une heure que tout le monde peut respecter.

Remplis les classes de groupe avec des feuilles d'inscription

Publie des feuilles d'inscription pour les cours collectifs comme la lecture d'étiquettes, la préparation des repas ou l'éducation au diabète. Limite les places et envoie des rappels automatiques.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Ma page de réservation a rempli mon calendrier avec des consultations payées, et les rappels ont réduit de moitié les absences.

DS

Dana S.

Nutritionniste

Je gère la télésanté et les visites en personne avec un seul lien. Les questions d'admission arrivent avant la rencontre.

MT

Marcus T.

RD

Les sondages de groupe facilitent la coordination des examens de cas des médecins et des réunions de marque.

LM

Leah M.

Nutritionniste sportif

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les nutritionnistes

Conseils pour rationaliser l'emploi du temps, protéger la concentration et développer ta base de clients.

Nutritionist in a healthcare setting presenting a weekly meal plan

Comment mettre en place une page de réservation de nutritionniste qui convertit.

Nutritionist in a client session

Réduire les absences : rappels, tampons et paiements efficaces

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Organise des cours de groupe avec des feuilles d'inscription : des sujets sur la nutrition qui se vendent bien.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir les antécédents alimentaires et les objectifs avant les séances ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation et reçois les réponses automatiquement.

Doodle fonctionne-t-il avec mon calendrier et mon outil vidéo ?

Oui. Connecte ton calendrier Google, Microsoft ou Apple et lance Zoom, Google Meet, Teams ou Webex en un seul clic.

Puis-je accepter des paiements lorsque les clients réservent ?

Oui. Recueille les frais via Stripe lors de la réservation de consultations, de forfaits ou de cours.

Les données des clients sont-elles sécurisées ?

Seule la disponibilité est partagée. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, avec un accès basé sur les permissions.

Puis-je définir différents types de sessions et de limites ?

Oui. Définis les durées, les tampons, la télésanté ou la présence en personne, et plafonne le nombre de places pour les cours collectifs.

