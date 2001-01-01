Créer un Doodle

Planification pour les instructeurs de cours de groupe qui remplissent les places.

Arrête de jongler avec les listes, les textes et les annulations. Partage une page de réservation, synchronise ton calendrier, collecte les paiements et laisse les rappels et les fuseaux horaires s'occuper du reste.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Les organisations de bien-être et les instructeurs de santé du monde entier lui font confiance.

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Gère ton emploi du temps sans effort

Publie tes cours une seule fois et laisse les clients s'inscrire eux-mêmes, les reporter ou choisir une autre heure. Les tampons intelligents et la prévention de la double réservation protègent ton temps de préparation et de nettoyage.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Simplifie la coordination entre les classes et les équipes

Gère plusieurs types de cours, de studios et de réunions en un seul endroit. Utilise les sondages de groupe pour aligner les co-instructeurs, choisir les horaires en fonction de la demande et détecter automatiquement les fuseaux horaires pour les sessions virtuelles.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Offre une expérience professionnelle et soignée

Les confirmations par courriel, les rappels et les invitations au calendrier réduisent les absences. Les marques personnalisées, les paiements et les instructions claires font en sorte que chaque interaction soit transparente et fiable.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour toutes les façons dont tu diriges une classe

Synchronise les calendriers et évite les conflits

Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple pour montrer la disponibilité en temps réel à travers les studios et la télésanté. Doodle bloque les conflits, ajoute des tampons et réserve automatiquement les liens Zoom, Teams, Meet ou Webex.

Laisse les clients réserver instantanément en ligne

Partage une page de réservation pour les consultations et visites. Les clients voient les créneaux disponibles, réservent en quelques secondes et reçoivent automatiquement une confirmation.

Marque chaque classe à ta façon

Ajoute ton logo, tes couleurs, la description des cours et les prix. Le texte généré par l'IA t'aide à définir les objectifs et les détails, puis tu affines le ton pour qu'il corresponde à ta marque.

Garde les données des clients privées et sécurisées

Seule la disponibilité est partagée. Les réponses des clients restent protégées grâce à un accès basé sur les permissions. Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA pour une tranquillité d'esprit totale.

Trouve le moment idéal pour chaque atelier

Utilise les sondages de groupe pour programmer des séries ou des événements spéciaux. Invite jusqu'à 1000 participants, affiche instantanément les préférences et verrouille le meilleur moment en un clic.

Gère facilement les classes et les listes d'élèves

Crée des feuilles d'inscription pour les programmes ou les classes à capacité limitée. Fixe des limites de places, recueille les détails de l'inscription et organise tout à partir d'un tableau de bord propre.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Doodle remplit mes cours de rééducation plus rapidement. Les paiements, les rappels et les invitations du calendrier réduisent les absences.

Kara M.

Moniteur de groupe PT

Les sondages de groupe ont permis à trois co-instructeurs de s'aligner sur un nouveau temps en minutes, et non en jours.

Miguel S.

Professeur de yoga prénatal

Les feuilles d'inscription permettent de plafonner les sièges et de recueillir les informations sur les inscriptions en toute sécurité. L'installation prend 10 minutes.

Dana L.

Coach en bien-être cardiaque

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour la santé programmation des cours

Des conseils pratiques pour rationaliser les inscriptions, garder ton calendrier propre et maximiser l'assiduité.

Participants in a group yoga class seated on mats in a bright, peaceful studio. The instructor leads the session calmly.

Comment faire fonctionner des classes complètes avec une seule page de réservation

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Réduire les absences : des rappels qui fonctionnent vraiment

Virtual group class instructor

Sondages de groupe ou feuilles d'inscription : que faut-il utiliser pour les cours ?

Questions fréquentes

Comment gérer les cours récurrents ?

Définis des disponibilités récurrentes ou ajoute des créneaux répétitifs à une feuille d'inscription. Les clients peuvent réserver des sessions hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles et recevoir des rappels automatiques.

Doodle se synchronise-t-il avec mon calendrier et mon application vidéo ?

Oui. Connecte le calendrier Google, Microsoft ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex aux réservations.

Puis-je recueillir des informations sur la santé ou des dérogations avant le cours ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées à la réservation ou à l'inscription, rends les champs obligatoires et affiche ou exporte les réponses.

Les données des clients sont-elles privées et sécurisées ?

Oui. Seule ta disponibilité est partagée. Les données des clients sont basées sur des permissions et protégées par la conformité GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3.

Puis-je limiter le nombre de places, définir des tampons et empêcher les chevauchements ?

Oui. Plafonne les places par créneau, ajoute des tampons de préparation et de nettoyage, et Doodle bloque les doubles réservations dans tes calendriers.

Remplis ta prochaine classe sans lever le petit doigt

Gratuit pour commencer. Gagne des heures chaque semaine grâce à l'automatisation de la programmation et des inscriptions.

Aucune carte de crédit n'est requise.