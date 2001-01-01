Planification pour les instructeurs de cours de groupe qui remplissent les places.
Les organisations de bien-être et les instructeurs de santé du monde entier lui font confiance.
Gère ton emploi du temps sans effort
Publie tes cours une seule fois et laisse les clients s'inscrire eux-mêmes, les reporter ou choisir une autre heure. Les tampons intelligents et la prévention de la double réservation protègent ton temps de préparation et de nettoyage.
Simplifie la coordination entre les classes et les équipes
Gère plusieurs types de cours, de studios et de réunions en un seul endroit. Utilise les sondages de groupe pour aligner les co-instructeurs, choisir les horaires en fonction de la demande et détecter automatiquement les fuseaux horaires pour les sessions virtuelles.
Offre une expérience professionnelle et soignée
Les confirmations par courriel, les rappels et les invitations au calendrier réduisent les absences. Les marques personnalisées, les paiements et les instructions claires font en sorte que chaque interaction soit transparente et fiable.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour toutes les façons dont tu diriges une classe
Synchronise les calendriers et évite les conflits
Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple pour montrer la disponibilité en temps réel à travers les studios et la télésanté. Doodle bloque les conflits, ajoute des tampons et réserve automatiquement les liens Zoom, Teams, Meet ou Webex.
Laisse les clients réserver instantanément en ligne
Partage une page de réservation pour les consultations et visites. Les clients voient les créneaux disponibles, réservent en quelques secondes et reçoivent automatiquement une confirmation.
Marque chaque classe à ta façon
Ajoute ton logo, tes couleurs, la description des cours et les prix. Le texte généré par l'IA t'aide à définir les objectifs et les détails, puis tu affines le ton pour qu'il corresponde à ta marque.
Garde les données des clients privées et sécurisées
Seule la disponibilité est partagée. Les réponses des clients restent protégées grâce à un accès basé sur les permissions. Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA pour une tranquillité d'esprit totale.
Trouve le moment idéal pour chaque atelier
Utilise les sondages de groupe pour programmer des séries ou des événements spéciaux. Invite jusqu'à 1000 participants, affiche instantanément les préférences et verrouille le meilleur moment en un clic.
Gère facilement les classes et les listes d'élèves
Crée des feuilles d'inscription pour les programmes ou les classes à capacité limitée. Fixe des limites de places, recueille les détails de l'inscription et organise tout à partir d'un tableau de bord propre.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Doodle remplit mes cours de rééducation plus rapidement. Les paiements, les rappels et les invitations du calendrier réduisent les absences.
Les sondages de groupe ont permis à trois co-instructeurs de s'aligner sur un nouveau temps en minutes, et non en jours.
Les feuilles d'inscription permettent de plafonner les sièges et de recueillir les informations sur les inscriptions en toute sécurité. L'installation prend 10 minutes.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour la santé
programmation des cours
Questions fréquentes
Comment gérer les cours récurrents ?
Définis des disponibilités récurrentes ou ajoute des créneaux répétitifs à une feuille d'inscription. Les clients peuvent réserver des sessions hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles et recevoir des rappels automatiques.
Doodle se synchronise-t-il avec mon calendrier et mon application vidéo ?
Oui. Connecte le calendrier Google, Microsoft ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex aux réservations.
Puis-je recueillir des informations sur la santé ou des dérogations avant le cours ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à la réservation ou à l'inscription, rends les champs obligatoires et affiche ou exporte les réponses.
Les données des clients sont-elles privées et sécurisées ?
Oui. Seule ta disponibilité est partagée. Les données des clients sont basées sur des permissions et protégées par la conformité GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3.
Puis-je limiter le nombre de places, définir des tampons et empêcher les chevauchements ?
Oui. Plafonne les places par créneau, ajoute des tampons de préparation et de nettoyage, et Doodle bloque les doubles réservations dans tes calendriers.