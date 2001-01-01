Créer un Doodle

Programmation simple pour les entraîneurs de fitness occupés

Arrête de courir après les textes et les DM. Partage un lien de réservation, synchronise ton calendrier, évite les doubles réservations et permet aux clients de réserver des sessions qui correspondent à leur fuseau horaire.

Les marques de fitness, les cliniques et les entraîneurs indépendants lui font confiance.

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Entraîne-toi plus, envoie moins de textos

Partage un lien de réservation pour les appels de découverte, les séances de physiothérapie et les renouvellements. Doodle synchronise ton calendrier, envoie des confirmations et gère les paiements pendant que tu fais du coaching.

Fais en sorte que chaque session se déroule sans accroc

Coordonne tes activités avec celles de tes clients ou de tes studios sans effort. La disponibilité en temps réel, les tampons et la détection des fuseaux horaires évitent les chevauchements, que tu sois au gymnase, en ligne ou en déplacement.

Ayez l'air professionnel du premier clic à la dernière réplique

Les pages de réservation de marque, les rappels automatisés et les liens de reprogrammation réduisent les absences et le chaos de dernière minute, ce qui permet à tes sessions de rester fiables et sans stress.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour alimenter ton entreprise de formation

Synchronise tes calendriers automatiquement

Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple pour bloquer les séances d'entraînement et les cours. Doodle empêche les doubles réservations, ajoute des tampons et suggère des heures plus intelligentes lorsque tu es occupé.

Laisse les clients réserver et payer en temps réel

Partage ta page de réservation ou ton lien 1:1 pour que les clients réservent en fonction de tes disponibilités en direct. Les paiements Stripe, la détection des fuseaux horaires et les liens vidéo instantanés rendent le tout transparent.

Personnalise ton expérience de réservation

Ajoute ton logo, tes couleurs et un lien vers ton site Web pour donner l'impression d'être dans un studio. Saisis les objectifs des clients, les blessures ou les détails de l'équipement pour que chaque séance commence bien préparée.

Garder les données des clients confidentielles et conformes

Seule la disponibilité est partagée-jamais les détails du calendrier. Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA pour que tu puisses te concentrer sur le coaching, et non sur la conformité.

Trouve rapidement les temps de jeu de l'équipe grâce aux sondages de groupe

Planifie des bootcamps ou des démonstrations de bien-être sans fils interminables. Laisse jusqu'à 1000 participants voter et verrouille le meilleur moment instantanément.

Remplis les classes facilement avec les feuilles d'inscription

Liste les ateliers ou les évaluations, fixe des limites de places et ajoute des tampons. Doodle envoie automatiquement des confirmations et des rappels pour que tu restes organisé.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

J'ai réduit de 50 % le temps consacré à l'administration. Les clients réservent, paient et reçoivent des rappels automatiquement.

JS

Jordan S.

Entraîneur de fitness

Les sondages de groupe ont simplifié la programmation de notre camp d'entraînement pour 20 personnes. Un lien, c'est fait.

ML

Maya L.

Entraîneur principal

Fini les doubles réservations ou les confusions de fuseaux horaires. Mes sessions en ligne se déroulent à l'heure.

CR

Carlos R.

Formateur en ligne

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour le fitness croissance de l'entreprise

Apprends à rationaliser ton emploi du temps, à améliorer la fidélisation des clients et à étendre ta formation grâce à des outils de calendrier intelligents.

Fitness trainer coaching a client during a battle rope workout in a modern studio

Comment les entraîneurs de fitness utilisent Doodle pour remplir les classes chaque semaine.

La page de réservation parfaite pour un entraîneur de fitness : exemples et conseils

Fitness trainer in gym with client

Organise des cours hybrides : outils de programmation pour les cours en salle et en ligne.

Questions fréquentes

Puis-je fixer des durées de session et des prix différents ?

Oui. Crée des services tels que des sessions de 30, 45 ou 60 minutes avec des prix, des tampons et des lieux personnalisés. Recueille les paiements lors de la réservation via Stripe.

Doodle fonctionnera-t-il avec mon calendrier et mes applications vidéo ?

Oui. Synchronise les calendriers Google, Outlook ou Apple et lance des réunions Zoom, Google Meet, Teams ou Webex à partir de chaque réservation.

Puis-je organiser des cours sans inscription et limiter le nombre de places ?

Oui. Utilise les feuilles d'inscription pour ajouter des créneaux horaires, fixer des limites de places et recueillir les coordonnées des participants. Des confirmations et des rappels automatiques permettent de maintenir un taux de participation élevé.

Les clients voient-ils mes autres rendez-vous ?

Non. Seules tes heures disponibles sont partagées. Les événements personnels et les réponses des clients restent privés. Doodle est sécurisé et conforme aux normes GDPR, SOC 2, CCPA.

Que se passe-t-il si je voyage ou si je change d'horaire ?

Mets à jour tes disponibilités une seule fois. Doodle ajuste tes pages de réservation, honore les tampons et les dates d'interdiction, et gère les fuseaux horaires pour que les clients voient toujours les bonnes heures.

Remplis ton calendrier, pas ta boîte de réception

Des plans simples qui s'autofinancent dès ton premier nouveau client.

Aucune carte de crédit n'est requise.