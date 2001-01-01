Programmation simple pour les praticiens de médecine alternative
Les prestataires de services de bien-être du monde entier lui font confiance
Remplis ton emploi du temps sans effort
Les clients réservent des consultations initiales, des séances d'acupuncture, de cupping, de Reiki ou de massage en quelques minutes. Les tampons intégrés te donnent le temps d'assainir les locaux et de réinitialiser l'énergie.
Coordonne-toi parfaitement avec les autres
Organise des rencontres 1:1, des suivis ou des co-traitements en toute simplicité. La disponibilité en temps réel, la détection des fuseaux horaires et les pages de réservation hébergées conjointement permettent à ton nutritionniste ou à ton médecin de se joindre à toi lorsque les calendriers sont alignés.
Instaure un climat de confiance à chaque réservation
Des pages de réservation soignées, des rappels automatisés et des paiements anticipés donnent à ton cabinet une allure professionnelle. Seule la disponibilité est partagée - les détails des clients restent privés tandis que Doodle envoie automatiquement des liens vidéo et des itinéraires.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Des caractéristiques qui s'adaptent aux soins holistiques
Garde ton calendrier synchronisé
Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple. Doodle bloque les heures chargées, ajoute des tampons et empêche les doubles réservations pour que ton flux de traitement reste calme.
Laisse les clients réserver facilement
Partage une page de réservation pour l’acupuncture, la phytothérapie ou le massage. Les clients voient les disponibilités en temps réel, la détection automatique du fuseau horaire et peuvent reporter leur rendez-vous sans appeler.
Offrir une expérience personnalisée
Marque tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et le nom de ton cabinet. Ajoute des questions sur les objectifs, les allergies ou les contre-indications pour que chaque séance commence bien préparée.
Protège la vie privée de tes clients
Seule la disponibilité est partagée. Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, ce qui permet à ton planning de rester conforme sans stocker de PHI.
Trouve le meilleur moment pour ton équipe
Utilise les sondages de groupe pour planifier des examens de cas ou des réunions de fournisseurs. Invite jusqu'à 1000 participants et confirme le meilleur moment en un clic.
Dirige des sessions de groupe sans effort
Crée des feuilles d'inscription pour les ateliers d'acupuncture, de méditation ou de désintoxication. Fixe des limites de places, ajoute des sessions et envoie des confirmations automatiquement.
Mes clients réservent l'acupuncture ou le cupping en ligne, je suis payée d'avance et les rappels réduisent de moitié les absences.
La détection du fuseau horaire de Doodle simplifie les consultations virtuelles sur les herbes, et le co-hébergement permet à mon ND de se joindre à nous lorsque c'est nécessaire.
Les feuilles d'inscription ont permis de remplir mes cours de travail respiratoire en une journée et de maintenir des groupes parfaitement limités.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Comment puis-je recueillir des informations avant une séance ?
Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les objectifs, les symptômes, les allergies ou les contre-indications afin que tu puisses préparer le traitement.
Doodle fonctionne-t-il avec mon calendrier et mes outils vidéo ?
Oui. Connecte le calendrier Google, Microsoft ou Apple et lance automatiquement les liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex.
Puis-je proposer des services et des prix différents ?
Oui. Crée des types de sessions comme la consultation initiale, le suivi, l'acupuncture ou le massage et collecte les paiements pendant la réservation avec Stripe.
Les données des clients sont-elles sécurisées ?
Seules les disponibilités sont partagées. Les détails du calendrier personnel et les réponses restent privés. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA et évite de stocker des données personnelles.
Comment gérer les tampons, les annulations et les temps de trajet ?
Fixe des tampons de préparation, un délai minimum et des fenêtres d’annulation. Ajoute des blocs de déplacement pour éviter que les visites mobiles ne se chevauchent.