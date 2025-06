Comment fixer le prix de vos rendez-vous payants

Avant de réfléchir à ce que vous allez facturer, vous devez savoir ce que chaque rendez-vous vous coûte réellement. Cela comprend votre temps, bien sûr, mais aussi les éléments moins évidents : outils, logiciels, Internet, travail préparatoire, administration, et même les absences occasionnelles.

Passez-vous 15 minutes à vous préparer avant chaque séance ? Payez-vous un outil de programmation, une plateforme d'hébergement ou du matériel ? Ces coûts s'additionnent.

Pensez-y comme suit : si une session de 30 minutes vous demande une heure d'effort réel, votre prix doit le refléter. Sinon, vous perdez de l'argent sans même vous en rendre compte.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Examinez les tarifs pratiqués par d'autres

Vous n'avez pas besoin d'égaler vos concurrents, mais il est utile de savoir où vous vous situez sur le marché. Vérifiez les tarifs pratiqués par les autres acteurs de votre niche ou de votre secteur d'activité. Offrez-vous un soutien plus concret ? Avez-vous plus d'expérience ou de qualifications ? Cela pourrait justifier un prix plus élevé.

Mais soyez honnête. Si vous débutez, un prix légèrement inférieur pourrait vous aider à vous imposer. Si vous êtes bien établi et que vous avez une base fidèle, vos clients seront peut-être prêts à payer davantage parce qu'ils ont confiance dans la valeur que vous apportez.

La fixation des prix ne se résume pas à ce que les autres demandent. Il s'agit de comparer votre service et le type de client que vous visez.

Décidez d'un modèle de tarification qui fonctionne

Il n'y a pas une seule façon de fixer le prix de votre temps. Vous pouvez facturer à l'heure ou à la séance, proposer des forfaits ou des offres groupées, ou même des formules d'abonnement pour les clients réguliers.

Les tarifs horaires sont simples et flexibles, mais ils peuvent sembler vagues aux clients. Les tarifs forfaitaires sont plus faciles à comprendre dès le départ. Les offres groupées ou les packs de séances peuvent fidéliser les clients et réduire le nombre d'annulations.

Ce qui importe le plus, c'est que la structure tarifaire soit juste, claire et facile à expliquer. Les clients désorientés deviennent souvent des non-clients.

Faites de la place pour les changements saisonniers

Toutes les semaines de l'année ne sont pas égales. Certaines périodes sont plus calmes, d'autres sont plus chargées. Pensez à proposer des tarifs promotionnels pendant les saisons traditionnellement plus lentes, ou à augmenter légèrement vos prix pendant les périodes les plus chargées.

Par exemple, si vous êtes éducateur, vous trouverez peut-être l'été plus calme et l'automne plus chargé. Si vous travaillez dans la finance, la saison des impôts pourrait être votre période de pointe.

Vous pouvez même proposer des prix limités à l'occasion d'événements tels que le Black Friday ou la rentrée scolaire. Ces moments donnent aux gens une raison de réserver maintenant plutôt que plus tard.

Offrez des récompenses aux clients fidèles

Les clients réguliers sont de l'or. Traitez-les comme tels. Leur offrir un tarif spécial ou une prime occasionnelle peut faire une grande différence. Il peut s'agir d'un tarif réduit pour les rendez-vous récurrents, d'une offre groupée à prix réduit ou même de quelque chose d'aussi simple qu'une séance gratuite après cinq séances payées.

Il ne s'agit pas de sous-évaluer votre temps. Il s'agit de faire preuve d'appréciation et d'établir des relations à long terme qui vous permettront d'avoir un agenda bien rempli.

Utilisez les remises lorsqu'elles sont justifiées

Les remises ne sont pas seulement une question de générosité. C'est un outil. Peut-être proposez-vous des tarifs réduits pour les étudiants, les organisations à but non lucratif ou les nouveaux clients. Peut-être qu'un client de longue date vous recommande un nouveau client et que vous leur accordez à tous les deux une réduction de prix.

Veillez simplement à couvrir vos coûts. Si les remises sont trop importantes ou trop fréquentes, elles cessent d'être spéciales et commencent à nuire à votre chiffre d'affaires.

Et soyez intentionnel. Une réduction claire, limitée et ciblée est bien plus efficace qu'une réduction vague ou ouverte.

Ajustez votre offre en fonction de la personne et du lieu

L'emplacement a toujours de l'importance, même dans un monde éloigné. Une personne réservant depuis une ville où les coûts sont élevés peut s'attendre à des tarifs différents de ceux d'un habitant d'une petite ville. Les fondateurs d'entreprises technologiques peuvent avoir des attentes différentes de celles des responsables d'organisations à but non lucratif.

Il n'y a pas de mal à avoir des niveaux de prix flexibles, surtout si vous travaillez dans plusieurs secteurs d'activité ou dans plusieurs zones géographiques. Il suffit d'être transparent sur la façon dont cela fonctionne pour que les clients n'aient pas l'impression que la tarification est arbitraire.

Cela peut également s'appliquer au type de travail que vous effectuez. Le prix d'une séance de coaching pour un fondateur de startup peut être différent de celui d'une séance pour un étudiant. Les deux ont de la valeur, mais le contexte est important.

Réexaminez régulièrement votre tarification

Votre prix ne doit pas rester figé indéfiniment. Au fur et à mesure que vos compétences se développent, que votre réputation s'affirme et que l'inflation s'installe, vos tarifs doivent en tenir compte.

Fixez un rendez-vous régulier, peut-être tous les six mois, pour examiner vos tarifs et vous demander s'ils me conviennent toujours. Les réservations se font-elles facilement ou sont-elles plus difficiles à obtenir ? Êtes-vous plus occupé que jamais ou avez-vous du mal à remplir votre agenda ?

N'ayez pas peur d'augmenter vos tarifs, surtout si vous avez ajouté une nouvelle valeur ou de nouveaux outils à votre service. Il vous suffit de communiquer clairement, de prévenir les gens à l'avance et de maintenir la qualité de votre travail.

Doodle vous permet de facturer facilement ce que vous valez

Lorsqu'il s'agit de rendez-vous rémunérés, vous voulez que la partie financière soit simple. Avec Doodle, vous pouvez connecter votre calendrier, fixer votre prix et être payé à l'avance via Stripe, que vous réserviez des sessions individuelles ou que vous laissiez vos clients choisir une heure sur votre page de réservation.

Plus besoin de courir après les paiements. Plus de suivi gênant. Juste un moyen facile de gagner ce que votre temps vaut.