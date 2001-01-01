Crear un Doodle

Programación sencilla y segura para entrenadores de bienestar

Como entrenador de bienestar, permite que los clientes reserven sesiones con programación segura, sincronización de calendario, recordatorios y pagos, para que tú entrenes más y gestiones menos.

Crea un Doodle
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de las organizaciones sanitarias y de bienestar

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Deja que los clientes reserven por sí mismos

Comparte tu Página de Reservas para que los clientes programen 1:1s, llamadas de descubrimiento y seguimientos sin idas y venidas. Doodle sincroniza tu calendario, envía confirmaciones y añade enlaces de vídeo automáticamente.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Mantente sincronizado en todas las zonas horarias

Coordina sesiones, retiros y reuniones de equipo sin esfuerzo. La disponibilidad en tiempo real, los buffers inteligentes y los enlaces de reserva compartida evitan solapamientos y dobles reservas.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Luce un aspecto pulido y mantente protegido

Las páginas de reserva con tu marca, los recordatorios automáticos y los pagos con Stripe reducen las ausencias y cancelaciones, mientras que Doodle aplica tus normas de reprogramación y política.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Diseñado para tu forma de entrenar y crecer

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple una vez. Doodle bloquea las horas ocupadas, detecta las zonas horarias y añade enlaces a Zoom, Meet, Teams o Webex automáticamente para que todas las sesiones empiecen a tiempo.

Mantén tu horario centrado y flexible

Programación en tiempo real para 1:1 y paquetes. Ofrece ventanas fijas, añade topes de preparación, evita las reservas dobles y permite a los clientes reprogramar con un solo enlace, para que tu jornada sea fluida.

Personaliza la experiencia de cada cliente

Ten un aspecto profesional con tu logotipo, colores de marca y URL. Añade preguntas personalizadas para captar objetivos, preferencias o renuncias antes de las sesiones, de modo que puedas personalizar el entrenamiento sin correos electrónicos adicionales.

Protege los datos de los clientes con seguridad empresarial

Seguridad de nivel empresarial por diseño: GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Sólo se comparte la disponibilidad; las respuestas de los clientes permanecen privadas con acceso basado en permisos y detalles ocultos de los participantes.

Encuentra la mejor hora para las sesiones de grupo

Encuentra la mejor hora para reuniones de grupo, sesiones de socios o talleres de bienestar corporativo con las Encuestas de Grupo. Invita hasta 1000 participantes y deja que Doodle descubra la hora ganadora al instante.

Llena más rápido las clases y talleres

Llena clases y talleres rápidamente con las Hojas de Inscripción. Crea franjas horarias, limita las plazas y envía recordatorios automáticos para que tus sesiones estén completas y se desarrollen según lo previsto.

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple una vez. Doodle bloquea las horas ocupadas, detecta las zonas horarias y añade enlaces a Zoom, Meet, Teams o Webex automáticamente para que todas las sesiones empiecen a tiempo.

Mantén tu horario centrado y flexible

Programación en tiempo real para 1:1 y paquetes. Ofrece ventanas fijas, añade topes de preparación, evita las reservas dobles y permite a los clientes reprogramar con un solo enlace, para que tu jornada sea fluida.

Personaliza la experiencia de cada cliente

Ten un aspecto profesional con tu logotipo, colores de marca y URL. Añade preguntas personalizadas para captar objetivos, preferencias o renuncias antes de las sesiones, de modo que puedas personalizar el entrenamiento sin correos electrónicos adicionales.

Protege los datos de los clientes con seguridad empresarial

Seguridad de nivel empresarial por diseño: GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Sólo se comparte la disponibilidad; las respuestas de los clientes permanecen privadas con acceso basado en permisos y detalles ocultos de los participantes.

Encuentra la mejor hora para las sesiones de grupo

Encuentra la mejor hora para reuniones de grupo, sesiones de socios o talleres de bienestar corporativo con las Encuestas de Grupo. Invita hasta 1000 participantes y deja que Doodle descubra la hora ganadora al instante.

Llena más rápido las clases y talleres

Llena clases y talleres rápidamente con las Hojas de Inscripción. Crea franjas horarias, limita las plazas y envía recordatorios automáticos para que tus sesiones estén completas y se desarrollen según lo previsto.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Los clientes reservan 1:1 por su cuenta, y los recordatorios reducen a la mitad las ausencias.

MS

Maya S.

Entrenador de bienestar

Llené una clase de respiración de 20 plazas en un día utilizando Hojas de Inscripción y Stripe.

JP

Jordan P.

Entrenador de atención plena

Las Encuestas de Grupo hicieron que programar un taller de bienestar corporativo para 50 personas fuera pan comido.

AR

Alex R.

Entrenador de bienestar en el trabajo

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para entrenadores de bienestar

Guías prácticas para agilizar la programación, llenar tu calendario y hacer crecer tu consulta.

Wellness coach outdoor session

Crea un calendario de coaching de bienestar que se reserve solo

Healthcare wellness coach client session

Reduce los no-shows con recordatorios inteligentes y pagos simples para coaches de bienestar

Hands-on group workshop with instructor guidance

Organiza clases con entradas agotadas con hojas de inscripción y pagos con Stripe

Preguntas frecuentes

¿Puedo ofrecer llamadas de descubrimiento, paquetes y seguimiento en un solo enlace?

Sí. Utiliza varios tipos de sesiones en tu Página de Reservas y 1:1 para que los clientes elijan exactamente lo que necesitan.

¿Doodle se conecta con mis aplicaciones de calendario y vídeo?

Sí. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple e inicia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.

¿Cómo organizo sesiones conjuntas?

Utiliza el coanfitrión para que una sesión sólo se reserve cuando todos los calendarios estén alineados: ideal para programas conjuntos con nutricionistas o terapeutas.

¿Está segura la información de los clientes?

Sí. Sólo se comparte la disponibilidad. Las respuestas de los clientes están protegidas con acceso basado en permisos y cumplimiento de SOC 2, GDPR y CCPA.

¿Puedo establecer topes, zonas horarias y reglas de cancelación?

Sí. Añade buffers de preparación, detecta automáticamente las zonas horarias y personaliza la cancelación y reprogramación para proteger tu tiempo.

Pon tu calendario de coaching en piloto automático

Sin gastos de instalación y con precios flexibles para adaptarse a cualquier tamaño de consulta.

No se necesita tarjeta de crédito.