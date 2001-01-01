Crear un Doodle

Programación sencilla para nutricionistas

Sáltate la etiqueta telefónica. Comparte la disponibilidad en tiempo real, evita las reservas dobles, recopila los datos de admisión y mantén tu calendario lleno con sesiones de pago a prueba de ausencias.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de los líderes en salud y bienestar

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Automatizar la admisión, las evaluaciones iniciales y el seguimiento

Los clientes reservan online, se reprograman ellos mismos, y tú obtienes topes inteligentes para preparar planes de comidas.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Todas tus sesiones, organizadas en un solo lugar

Realiza consultas 1:1, sesiones familiares o reuniones con proveedores desde un único calendario. Comparte enlaces únicos para nuevos clientes, seguimientos, telesalud o visitas en persona.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Aparenta profesionalidad, sigue siendo fiable

Las páginas con tu marca, las confirmaciones, los recordatorios y los pagos reducen las ausencias y las lagunas de última hora, manteniendo tu horario coherente y tu consulta pulida.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para el cuidado de la nutrición moderna

Sincroniza tus calendarios automáticamente

Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple para que las consultas, clases y tiempo personal se sincronicen automáticamente. Doodle evita las dobles reservas y sugiere horarios más inteligentes.

Comparte una Página de Reservas que haga el trabajo por ti

Comparte una Página de Reservas con disponibilidad en tiempo real, detección de zonas horarias y topes. Los clientes eligen una franja horaria y Doodle envía automáticamente confirmaciones, enlaces de reprogramación y cobra los pagos a través de Stripe.

Personaliza tus Páginas de Reserva

Añade tu logotipo, colores y un enlace clicable a tu sitio web. Haz preguntas personalizadas como objetivos dietéticos, alergias o medicación actual. Establece la duración de las sesiones, el tiempo de preparación y las tarifas.

Mantén los datos de los clientes privados y seguros

Sólo es visible la disponibilidad. Los datos del cliente permanecen privados con acceso basado en permisos. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para una programación segura.

Encuentra rápidamente los horarios de las reuniones con las Encuestas de Grupo

Utiliza las Encuestas de Grupo para coordinar revisiones de casos médicos, asociaciones de marcas o reuniones de equipo. Invita hasta 1000 participantes y encuentra una hora a la que todos puedan asistir.

Llenar las clases de grupo con Hojas de Inscripción

Publica Hojas de Inscripción para clases en grupo como lectura de etiquetas, preparación de comidas o educación diabética. Limita las plazas y envía recordatorios automáticos.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Mi Página de Reservas llenó mi calendario de consultas pagadas, y los recordatorios redujeron a la mitad las ausencias.

DS

Dana S.

Nutricionista

Realizo visitas telesaludables y presenciales con un solo enlace. Las preguntas de admisión llegan antes de la reunión.

MT

Marcus T.

RD

Las Encuestas de Grupo hacen que la coordinación de las revisiones de casos de médicos y las reuniones de marca sean indoloras.

LM

Leah M.

Nutricionista deportivo

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para nutricionistas

Consejos para agilizar la programación, proteger la concentración y hacer crecer tu base de clientes

Nutritionist in a healthcare setting presenting a weekly meal plan

Cómo crear una página de reservas para nutricionistas que convierta

Nutritionist in a client session

Reduce las ausencias: recordatorios, topes y pagos que funcionan

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Imparte clases en grupo con Hojas de Inscripción: temas de nutrición que se venden

Preguntas frecuentes

¿Puedo recopilar el historial dietético y los objetivos antes de las sesiones?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas y recibe respuestas automáticamente.

¿Doodle funciona con mi calendario y mi herramienta de vídeo?

Sí. Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple e inicia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.

¿Puedo aceptar pagos cuando los clientes reservan?

Sí. Cobra comisiones a través de Stripe durante la reserva de consultas, paquetes o clases.

¿Están seguros los datos de los clientes?

Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, con acceso basado en permisos.

¿Puedo establecer diferentes tipos de sesión y límites?

Sí. Define duraciones, topes, telesalud o presencial, y tope de plazas para las clases colectivas.

Reserva más consultas, dedica más tiempo a la atención

0$ para empezar. Ahorra horas cada semana con la programación, los recordatorios y los pagos automatizados para tener un calendario completo y predecible.

