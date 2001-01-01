Programación sencilla para nutricionistas
Con la confianza de los líderes en salud y bienestar
Automatizar la admisión, las evaluaciones iniciales y el seguimiento
Los clientes reservan online, se reprograman ellos mismos, y tú obtienes topes inteligentes para preparar planes de comidas.
Todas tus sesiones, organizadas en un solo lugar
Realiza consultas 1:1, sesiones familiares o reuniones con proveedores desde un único calendario. Comparte enlaces únicos para nuevos clientes, seguimientos, telesalud o visitas en persona.
Aparenta profesionalidad, sigue siendo fiable
Las páginas con tu marca, las confirmaciones, los recordatorios y los pagos reducen las ausencias y las lagunas de última hora, manteniendo tu horario coherente y tu consulta pulida.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para el cuidado de la nutrición moderna
Sincroniza tus calendarios automáticamente
Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple para que las consultas, clases y tiempo personal se sincronicen automáticamente. Doodle evita las dobles reservas y sugiere horarios más inteligentes.
Comparte una Página de Reservas que haga el trabajo por ti
Comparte una Página de Reservas con disponibilidad en tiempo real, detección de zonas horarias y topes. Los clientes eligen una franja horaria y Doodle envía automáticamente confirmaciones, enlaces de reprogramación y cobra los pagos a través de Stripe.
Personaliza tus Páginas de Reserva
Añade tu logotipo, colores y un enlace clicable a tu sitio web. Haz preguntas personalizadas como objetivos dietéticos, alergias o medicación actual. Establece la duración de las sesiones, el tiempo de preparación y las tarifas.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
Sólo es visible la disponibilidad. Los datos del cliente permanecen privados con acceso basado en permisos. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para una programación segura.
Encuentra rápidamente los horarios de las reuniones con las Encuestas de Grupo
Utiliza las Encuestas de Grupo para coordinar revisiones de casos médicos, asociaciones de marcas o reuniones de equipo. Invita hasta 1000 participantes y encuentra una hora a la que todos puedan asistir.
Llenar las clases de grupo con Hojas de Inscripción
Publica Hojas de Inscripción para clases en grupo como lectura de etiquetas, preparación de comidas o educación diabética. Limita las plazas y envía recordatorios automáticos.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Mi Página de Reservas llenó mi calendario de consultas pagadas, y los recordatorios redujeron a la mitad las ausencias.
Realizo visitas telesaludables y presenciales con un solo enlace. Las preguntas de admisión llegan antes de la reunión.
Las Encuestas de Grupo hacen que la coordinación de las revisiones de casos de médicos y las reuniones de marca sean indoloras.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para nutricionistas
Preguntas frecuentes
¿Puedo recopilar el historial dietético y los objetivos antes de las sesiones?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas y recibe respuestas automáticamente.
¿Doodle funciona con mi calendario y mi herramienta de vídeo?
Sí. Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple e inicia Zoom, Google Meet, Teams o Webex con un solo clic.
¿Puedo aceptar pagos cuando los clientes reservan?
Sí. Cobra comisiones a través de Stripe durante la reserva de consultas, paquetes o clases.
¿Están seguros los datos de los clientes?
Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, con acceso basado en permisos.
¿Puedo establecer diferentes tipos de sesión y límites?
Sí. Define duraciones, topes, telesalud o presencial, y tope de plazas para las clases colectivas.