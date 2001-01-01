Programación para instructores de clases colectivas que llenan plazas
Con la confianza de organizaciones de bienestar e instructores de salud de todo el mundo
Gestiona tu horario sin esfuerzo
Publica tus clases una vez y deja que los clientes las autorreserven, reprogramen o elijan otra hora. Los topes inteligentes y la prevención de reservas dobles protegen tu tiempo de preparación y limpieza.
Simplificar la coordinación entre clases y equipos
Gestiona múltiples tipos de clases, estudios y reuniones en un solo lugar. Utiliza las Encuestas de Grupo para alinear a los coinstructores, elegir horarios según la demanda y detectar automáticamente las zonas horarias para las sesiones virtuales.
Ofrece una experiencia pulida y profesional
Las confirmaciones por correo electrónico, los recordatorios y las invitaciones de calendario reducen las ausencias. La marca personalizada, los pagos y las instrucciones claras hacen que cada interacción resulte fluida y fiable.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para cada forma de dirigir una clase
Sincroniza calendarios y mantente libre de conflictos
Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple para mostrar la disponibilidad en tiempo real en estudios y telesalud. Doodle bloquea conflictos, añade buffers y reserva enlaces Zoom, Teams, Meet o Webex automáticamente.
Deja que los clientes reserven online al instante
Comparte una Página de Reservas para consultas y visitas sin cita previa. Los clientes ven las plazas vacantes en directo, reservan en segundos y obtienen confirmaciones o enlaces para reprogramarlas, mientras tú controlas la capacidad y las horas límite.
Marca cada clase a tu manera
Añade tu logotipo, colores, descripciones de las clases y precios. El texto generado por IA te ayuda a esbozar objetivos y detalles, y luego tú refinas el tono para que coincida con tu marca.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
Sólo se comparte la disponibilidad. Las respuestas de los clientes permanecen protegidas con un acceso basado en permisos. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para tu total tranquilidad.
Encuentra el momento perfecto para cada taller
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar series o eventos especiales. Invita hasta 1000 participantes, consulta las preferencias al instante y bloquea la mejor hora en un clic.
Gestiona clases y listas con facilidad
Crea Hojas de Inscripción para programas o clases de aforo limitado. Establece límites de plazas, recopila datos de admisión y organízalo todo desde un panel de control limpio.
Sincroniza calendarios y mantente libre de conflictos
Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple para mostrar la disponibilidad en tiempo real en estudios y telesalud. Doodle bloquea conflictos, añade buffers y reserva enlaces Zoom, Teams, Meet o Webex automáticamente.
Deja que los clientes reserven online al instante
Comparte una Página de Reservas para consultas y visitas sin cita previa. Los clientes ven las plazas vacantes en directo, reservan en segundos y obtienen confirmaciones o enlaces para reprogramarlas, mientras tú controlas la capacidad y las horas límite.
Marca cada clase a tu manera
Añade tu logotipo, colores, descripciones de las clases y precios. El texto generado por IA te ayuda a esbozar objetivos y detalles, y luego tú refinas el tono para que coincida con tu marca.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
Sólo se comparte la disponibilidad. Las respuestas de los clientes permanecen protegidas con un acceso basado en permisos. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para tu total tranquilidad.
Encuentra el momento perfecto para cada taller
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar series o eventos especiales. Invita hasta 1000 participantes, consulta las preferencias al instante y bloquea la mejor hora en un clic.
Gestiona clases y listas con facilidad
Crea Hojas de Inscripción para programas o clases de aforo limitado. Establece límites de plazas, recopila datos de admisión y organízalo todo desde un panel de control limpio.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle llena mis clases de rehabilitación más rápido. Los pagos, los recordatorios y las invitaciones de calendario reducen las ausencias.
Las encuestas en grupo consiguieron que tres coinstructores se alinearan en un nuevo tiempo en minutos, no en días.
Las Hojas de Inscripción tapan los asientos y recogen la información de admisión de forma segura. La instalación duró 10 minutos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para la salud
programación de clases
Preguntas frecuentes
¿Cómo gestiono las clases recurrentes?
Establece una disponibilidad recurrente o añade franjas horarias repetidas a una Hoja de Inscripción. Los clientes pueden reservar sesiones semanales, quincenales o mensuales y recibir recordatorios automáticos.
¿Doodle se sincroniza con mi calendario y mi aplicación de vídeo?
Sí. Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple y añade automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex a las reservas.
¿Puedo recoger información sanitaria o exenciones antes de la clase?
Sí. Añade preguntas personalizadas a la reserva o al registro, haz que los campos sean obligatorios y visualiza o exporta las respuestas.
¿Los datos de los clientes son privados y seguros?
Sí. Sólo se comparte tu disponibilidad. Los datos de los clientes se basan en permisos y están protegidos por las normas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.
¿Puedo limitar las plazas, fijar topes y evitar solapamientos?
Sí. Limita las plazas por franja horaria, añade topes de preparación y limpieza, y Doodle bloquea las reservas dobles en todos tus calendarios.